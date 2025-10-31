ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek Farkas
Nyitókép: Unsplash

Emberéleteket követelt az özönvíz New Yorkban

Infostart / MTI

Az áradásszerű esőzés épületeket, pincéket öntött el, ahonnan nem mindenki tudott időben kimenekülni. Több helyen csapadékrekord dőlt.

Ketten életüket vesztették csütörtökön New Yorkban egy özönvízszerű esőzéssel járó viharban, amely házak pinceszintjét is elárasztotta, utakat tett járhatatlanná és a légi közlekedésben is késéseket okozott.

A rendőrségi közlemény szerint a mentésben résztvevő búvárcsoport egy 39 éves férfi holttestét szabadította ki egy háromszintes brooklyni ház pincéjéből, miután a tűzoltóságra a délutáni órákban bejelentés érkezett arról, hogy egy ember csapdába került a pincébe betörő víz miatt. A férfi a kutyáját akarta megmenteni, azért ment le a pincébe. Manhattanben egy 43 éves férfit találtak holtan egy apartmanház pincéjének víz alá került kazánházában.

A metropolisz egyes városrészeiben rekordmennyiségű csapadék hullott. Az előzetes jelentések szerint csütörtökön a Central Parkban 4,57 centiméternyi eső esett, ami megdöntötte az 1917-es 4,17 centis rekordot - közölte az országos meteorológiai szolgálat. A LaGuardia Repülőtéren 5 centiméternyi csapadékot mértek, ami szintén megdöntötte az 1955-ös 3 centiméteres rekordot.

Csütörtökön New Yorkban különböző intenzitással órákig esett az eső. A közösségi médiára feltöltött videókon és fotókon látható, hogy az utcákat elöntő ár az autók lökhárítójáig ér, és a víz beömlött a metróállomásokra is.

A vihar a JFK, a LaGuardia és a Newark repülőtér forgalmában is fennakadásokat okozott.

A meteorológiai szolgálat Bronxban, Brooklynban és Queensben partmenti villámárvizek miatt adott ki riasztást.

