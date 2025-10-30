ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök Alfonz
Amerikai vízum, térkép és útlevél.
Nyitókép: belterz, Getty Images

Kitiltottak egy Nobel-díjas írót az Egyesült Államokból

Infostart

Az Egyesült Államok visszavonta Wole Soyinka, a világhírű nigériai író és Nobel-díjas drámaíró vízumát – jelentette be a szerző.

A 91 éves szerző, aki évtizedek óta éles kritikusa Donald Trumpnak, ironikusan úgy fogalmazott: „Biztosítani szeretném a konzulátust arról, hogy nagyon elégedett vagyok a vízumom visszavonásával.”

Soyinka korábban amerikai tartózkodási engedéllyel (zöldkártyával) rendelkezett, de azt 2016-ban, Trump első megválasztása után saját kezűleg megsemmisítette- írja a 444.hu.

Most azt valószínűsíti, hogy az Egyesült Államok döntését az váltotta ki, hogy Trumpot nemrég a hírhedt ugandai diktátorhoz, Idi Aminhoz hasonlította.

A nigériai sajtótájékoztatón felolvasta a konzulátus levelét, amelyben az amerikai külügyminisztérium arra hivatkozik, hogy a szabályok értelmében „a konzul bármikor, saját belátása szerint visszavonhatja a nem bevándorló vízumot”.

A nigériai író, aki A halál és a király lovasa című klasszikus dráma szerzője, és olyan egyetemeken tanított, mint a Harvard vagy a Cornell, legutóbb 2021-ben jelentkezett új regénnyel (Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth).

Bár nem zárta ki, hogy a jövőben ismét elfogadjon amerikai meghívást, azt mondta: „Semmi keresnivalóm nincs ott.”

Soyinka a sajtótájékoztatón élesen bírálta az Egyesült Államok bevándorlási politikáját, amely szerinte „embereket ragad el az utcáról, szétválaszt családokat és hónapokra eltüntet embereket”. A Trump-adminisztráció az utóbbi hónapokban fokozta a bevándorlók és aktivisták elleni fellépéseket, többük vízumát is visszavonták.

