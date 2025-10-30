Durva sebességkorlátozás jön, egészen hihetetlen

A pozsonyi parlament képviselői elfogadtak egy módosító javaslatot, amely a gyaloglás sebességét legfeljebb 6 km/órában határozza meg.

A cél az volt, hogy pontosabb sebességkorlátot vezessenek be a járdán közlekedő kerékpárosok, rolleresek és korcsolyázók számára - fontos tehát kiemelni, hogy az új szabály nem kizárólag a gyalogosokat érinti.

A tervezett sebességkorlátozást a Cyklokoalícia civil szervezet bírálta, szerintük ez a gyerekeket az úttestre kényszeríti, és nem javítja a gyalogosok biztonságát.

Balatonfüreden még izgalmasabb a helyzet, ott ugyanis a balatoni bringakörnek van egy közös szakasza a híres Tagore sétánnyal. Itt egyenesen 5 kilométer/óra a maximum a kerékpárosok számára. Tippeljenek, vajon hányan tesznek eleget ennek a korlátozásnak...