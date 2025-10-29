ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 29. szerda Nárcisz
Nyitókép: Getty Images / Peter Zelei Images

"Moszkvát a földdel tesszük egyenlővé ha Oroszország támad" - közölte a belga védelmi miniszter

Infostart / MTI

Theo Francken megfenyegette Oroszországot a De Morgen című, flamand nyelvű napilapnak adott interjújában.

A lap azt kérdezet a belga védelmi minisztertől: tart-e attól, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hagyományos hadviselés keretében esetleg rakétatámadást indít Brüsszel ellen. Theo Francken nemmel válaszolt, és kifejtette, hogy szerinte a NATO "lerombolná Moszkvát", ha Oroszország megtámadná a "katonai szövetség szívét jelentő" belga fővárost.

"Putyin tudja, ha nukleáris fegyverekkel játszik, Moszkva eltűnik a térképről, és közel lesz a világvége" - fogalmazott a miniszter. Francken "geopolitikai hatalomként" írta le Oroszországot, mely "erős hadsereggel és félelmetes harci szellemmel" rendelkezik.

Szerinte "azok, akik azt állítják, hogy nem kell félnünk az oroszoktól, súlyosan tévednek".

Arra a kérdésre válaszolva, miszerint orosz támadás esetén Donald Trump amerikai elnök tiszteletben tartaná-e az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5-ös cikkét, Francken azt mondta: "természetesen tiszteletben tartaná".

"Egy cirkálórakéta Brüsszel ellen? Az 5. cikk alkalmazása magától értetődő lenne, bármilyen definíciót is használunk. Putyin ezt sem fogja megtenni" - fogalmazott a belga védelmi tárcavezető. Azt is közölte, jobban aggasztja Oroszország hibrid tevékenysége, mint a hagyományos hadviselés jelentette fenyegetés. Kifejtette: inkább olyan forgatókönyveket tart elképzelhetőnek, amely szerint "kis zöld emberkék" például az észtországi orosz ajkú kisebbséget az ország "náci rezsimje" ellen uszítják.

"Mielőtt észrevennénk, már annektáltak is egy darab Észtországot" - hívta fel a figyelmet.

A közös európai hadsereg létrehozásának szükségességére vonatkozó kérdésre a miniszter kérdéssel válaszolt: "Miként integrálhatnák nemzeti hadseregeiket azok a nemzetek, amelyek nem képesek együttműködni a védelmi beszerzésekben?". Bárki, aki hisz egy európai hadseregben, légvárakat épít - jelentette ki a belga védelmi miniszter, majd hozzátette: "szerencsére ott van a NATO, mely bebizonyította légvédelemének hatékonyságát Lengyelországban és Észtországban".

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Francken azt mondta: "még nem látom a békéhez vezető reális utat". Véleménye szerint az orosz elnök "nem igazán akar tárgyalni", és a lehető legteljesebb mértékben ki akarja használni Európa gyengeségét.

"Minél gyorsabban fegyverkezünk, annál kevésbé lesznek esélyei Ukrajna meghódítására.

De nem tudjuk térdre kényszeríteni az oroszokat több százezer európai katona küldése nélkül" - fogalmazott a belga védelmi miniszter, majd hozzátette: a részvételt bármikor javasolhatná a belga parlamentnek, de "nem váltana ki nagy lelkesedést".

