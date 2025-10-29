Mint egy horrorfilm: agresszív, fertőzött laboratóriumi majmok szöktek meg egy autóbalesetben

Egy rézuszmajmokat szállító teherautó balesetezett az 59-es államközi autópályán kedd délután a Jasper megyei seriffhivatal szerint. A majmok a New Orleans-i Tulane Egyetem laboratóriumából származnak, és számos vírussal megfertőződtek, köztük hepatitis C-vel, herpesszel és coviddal – írta a 444.hu a The Guardian alapján.

„A tulane-i Nemzeti Biomedikai Kutatóközpontban található nem emberi főemlősöket más kutatószervezeteknek adják át a tudományos felfedezések előmozdítása érdekében” – mondta Andrew Yawn szóvivő. „A szóban forgó főemlősök egy másik szervezethez tartoznak, és nem fertőzőképesek. Aktívan együttműködünk a helyi hatóságokkal, és szükség esetén állatgondozási szakértőkből álló csapatot küldünk segítségül.”

A helyi rendőrök közlése szerint kedden egy kivételével az összes majom elpusztult. „Továbbra is keressük azt az egyetlen majmot, amelyik még mindig szabadon van” – tette hozzá a seriffhivatal.