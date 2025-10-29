ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.14
usd:
333.43
bux:
106967.01
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fertőzött, agresszív laboratóriumi majmok szöktek meg egy autóbalesetben az Egyesült Államokban
Nyitókép: Jasper county sheriff's department, Mississippi/Facebook

Mint egy horrorfilm: agresszív, fertőzött laboratóriumi majmok szöktek meg egy autóbalesetben

Infostart

A majmok körülbelül 18 kilósak, agresszívek az emberekkel szemben, és védőfelszerelésre van szükség a kezelésükhöz – írja az Egyesült Államokban az érintett körzet seriffje.

Egy rézuszmajmokat szállító teherautó balesetezett az 59-es államközi autópályán kedd délután a Jasper megyei seriffhivatal szerint. A majmok a New Orleans-i Tulane Egyetem laboratóriumából származnak, és számos vírussal megfertőződtek, köztük hepatitis C-vel, herpesszel és coviddal – írta a 444.hu a The Guardian alapján.

„A tulane-i Nemzeti Biomedikai Kutatóközpontban található nem emberi főemlősöket más kutatószervezeteknek adják át a tudományos felfedezések előmozdítása érdekében” – mondta Andrew Yawn szóvivő. „A szóban forgó főemlősök egy másik szervezethez tartoznak, és nem fertőzőképesek. Aktívan együttműködünk a helyi hatóságokkal, és szükség esetén állatgondozási szakértőkből álló csapatot küldünk segítségül.”

A helyi rendőrök közlése szerint kedden egy kivételével az összes majom elpusztult. „Továbbra is keressük azt az egyetlen majmot, amelyik még mindig szabadon van” – tette hozzá a seriffhivatal.

Kezdőlap    Külföld    Mint egy horrorfilm: agresszív, fertőzött laboratóriumi majmok szöktek meg egy autóbalesetben

baleset

egyesült államok

fertőzött

laboratórium

majom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József a német haderőfejlesztésről: az oroszoktól való félelem is generálhatta a korszakos irányváltást

Kis-Benedek József a német haderőfejlesztésről: az oroszoktól való félelem is generálhatta a korszakos irányváltást

A német vezetés az utóbbi évtizedekben nagyon elhanyagolta a védelmi fejlesztéseket, a Merz-kormány azonban már nem tétlenkedik, a közeljövőben hét új dandárt állítana fel, ami viszont jelentős mennyiségű haditechnikai eszköz beszerzését és rengeteg pénz felhasználását követeli meg – mondta az InfoRádióban a biztonságpolitikai szakértő. Úgy véli, évtizedekre meghatározza Németország helyzetét a védelmi politikában az az összehangolt fejlesztési folyamat, amely most elindul.
 

Szakértő: az oroszokra is veszélyes lehet a repülő Csernobil

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több ezer amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több ezer amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy nagy sikerrel tesztelték a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely állítólag radioaktív hullámok keltésével egész városok elpusztítására is képes. Putyin azt is közzétette, hogy hamarosan szolgálatba áll a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta, amely „Sátán II” név alatt is ismert. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter bejelentette, az Egyesült Államok csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát, ami elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt vannak az első felvételek a kenyai repülőgép balesetről: 8 magyar áldozat van

Itt vannak az első felvételek a kenyai repülőgép balesetről: 8 magyar áldozat van

Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jamaica reels from strongest hurricane in its history as Cuba hit by 'life-threatening' storm surges

Jamaica reels from strongest hurricane in its history as Cuba hit by 'life-threatening' storm surges

Jamaica is waking up to damage across the island - earlier PM Andrew Holness warned of "devastating impacts".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 13:43
Meglepő helyen szállt le az orosz Wagner-zsoldosok gépe
2025. október 29. 13:21
Kis-Benedek József a német haderőfejlesztésről: az oroszoktól való félelem is generálhatta a korszakos irányváltást
×
×
×
×