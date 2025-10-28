Egy magyar újságíró halt meg a Magas-Tátrában hétvégén

Az m4sport.hu korábbi főszerkesztője, Török Viktor halt meg a Magas-Tátrában történt baleset során a hétvégén - írja a Blikk.

Török Viktor a lap információi szerint a párjával ment Szlovákiába kirándulni, ahol később a tragédia történt.

A Hegyi Mentőszolgálat Műveleti Központja pénteken délelőtt a 112-es vonalon keresztül kapott segélykérést, a magyar turistához riasztották őket, aki a Téry menedékháztól lefelé, a Nagy-kaptató alatt megpróbált átkelni a megáradt Kis-Tar-patakon.

Miközben a turistajelzést elhagyva igyekezett megkerülni a kritikus helyet, megcsúszott és a patakba zuhant. Az erős sodrás magával ragadta, majd eltűnt a víz alatt.

A helyi mentőalakulatok azonnal a helyszínre indultak, de a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt légi technika bevetésére nem volt lehetőség.

A Blikk úgy tudja, a 41 éves férfi először egy „kijelölt” helyen próbált átkelni a vízen, de túl veszélyesnek tartotta, és inkább egy másik pontot keresett.

Török Viktorról korábbi munkahelye, az m4sport.hu is megemlékezett - írja a 24.hu. Mint írták, Viktor először 2016-tól 2017-ig dolgozott az MTVA-nál, majd 2021-től az m4sport.hu szerkesztőségének meghatározó tagja volt. Előbb szerkesztőként, majd multimédiás vezetőként, később főszerkesztőként tevékenykedett, egészen 2024-ig.

Munkáját mindig precizitás, elkötelezettség és a sport iránti szenvedély jellemezte.

Geográfus végzettségűként szerette a természet közelségét, szabadidejében szenvedélyesen néptáncolt. Szinte minden sportágat nyomon követett, a magyar válogatottakat pedig – bármilyen sportágról is volt szó – ha ideje engedte, a helyszínen buzdította – olvasható a cikkben.

A nyitókép illusztráció. A felvétel a Magas-Tátrában készült.