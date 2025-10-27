Kiderült, melyek a világ legbiztonságosabb városai

A Berkshire Hathaway Travel Protection legfrissebb felmérése szerint 2025-ben ismét Reykjavík, az izlandi főváros nyerte el „a világ legbiztonságosabb városa” címet – írja a 24.hu.

A kutatás során nem csupán a bűnözési adatokat vizsgálták: figyelembe vették a nők, az LMBTQIA+ közösség és a különböző bőrszínű és származású utazók biztonságérzetét, valamint a közlekedés, az egészségügyi ellátás és a terrorfenyegetettség kockázatait is.

A győztes: Reykjavík – a nyugalom szigete a szigetországban

Izland fővárosa második éve áll a lista élén. A felmérés szerint Reykjavíkban nincs olyan városrész, amely ne lenne biztonságosnak mondható. A rendkívül alacsony bűnözési arány mellett a helyiek barátságos, nyitott hozzáállása is hozzájárul ahhoz, hogy az utazók otthon érezzék magukat. A város nemcsak biztonságos, hanem különleges is: modern gasztronómiája, színes házai és közelsége a természethez – vízesések, gejzírek és gleccserek – egyedülálló élmény. A kutatók ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az ország vulkáni aktivitása időnként okozhat kellemetlenséget.

Koppenháha és Zürich még a dobogón

Koppenhága – otthonos biztonság a dán fővárosban. A dán főváros idén is a második helyen végzett. Koppenhága modern, kozmopolita város, mégis megőrizte barátságos, közvetlen hangulatát. A legtöbb környék teljesen biztonságosnak számít, bár a Christiania nevű autonóm negyedben – ahol külön szabályok érvényesek – érdemes óvatosnak lenni, és betartani a helyiek kéréseit, például a fotózási tilalmat. A város magas életszínvonalát, jól szervezett közlekedését és nyugodt atmoszféráját a világ minden tájáról érkező utazók nagyra értékelik.

Zürich – precizitás, rend és kiszámíthatóság. A svájci Zürich új belépő a lista élmezőnyében, és rögtön a harmadik helyet szerezte meg. A városban példaértékű a közbiztonság, az infrastruktúra és az egészségügyi ellátás is kiemelkedő. Tisztasága, pontossága és nyugodt ritmusa miatt ideális célpont azok számára, akik biztonságban szeretnének feltöltődni.

Az országok között Hollandia győzött

Amikor országos szinten vizsgálták a biztonságot, Hollandia végzett az első helyen, őt Ausztrália és Ausztria követte. Ezek az országok nemcsak stabil gazdasági és társadalmi környezetükről ismertek, hanem arról is, hogy lakóik és látogatóik egyaránt nagyfokú biztonságban érzik magukat.