ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Elfogadták az ismeretlen százmillió dolláros adományát a katonák bérére

Infostart / MTI

Az amerikai hadügyminisztérium elfogadta azt a százmillió dollárt meghaladó adományt, amivel a katonák járandóságának folyósításához járult hozzá egy ismeretlen személy.

Donald Trump csütörtökön újságírók előtt jelentette be a 130 milliós szokatlan adományról szóló szándékot, amellyel egy általa jól ismert személy segíteni akar abban, hogy az adminisztráció képes legyen, legalább részben fedezni a hadsereg tagjainak esedékes fizetését a kormányzati leállás idején is.

Sean Parnell, a hadügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az adomány azzal a kikötéssel érkezett, hogy azt a hivatásos állomány tagjainak fizetésére és juttatásaira kell fordítani. A Pentagon pénteken jelentette be, hogy elfogadja az adományt.

Az Egyesült Államoknak október eleje óta nincs elfogadott költségvetése, ami miatt számos szövetségi intézmény működése szünetel, és az alkalmazottak sem jutnak hozzá fizetésükhöz.

Kezdőlap    Külföld    Elfogadták az ismeretlen százmillió dolláros adományát a katonák bérére

egyesült államok

pentagon

donald trump

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Egy éve indult el a Semmelweis Egyetem HELP alkalmazásának felnőtt betegségekkel kapcsolatos modulja. Az ingyenes tünetellenőrző applikációnak mára több mint 257 ezer felhasználója van, köztük olyan távoli országokból is, mint Japán, Ausztrália, Kína vagy Kanada. Az app összesen 740 betegséget, egészségügyi helyzetet és 778 tünetet tartalmaz.
Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Mivel Vlagyimir Putyin minden tűzszüneti kezdeményezést elutasít, meg kell állítani az orosz háborús gépezet finanszírozását – mondta a „hajlandók koalíciójának” londoni találkozóját kezdeményező Keir Starmer brit kormányfő.
 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közeleg az újabb háború - Már békéért könyörög a fenyegetett elnök

Közeleg az újabb háború - Már békéért könyörög a fenyegetett elnök

A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében; azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy "kitalált egy háborút" a latin-amerikai ország ellen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz

Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz

Adókkal és illetékekkel együtt huszonhétmillió euróért (10,5 milliárd forint) kelt el pénteken Párizsban Amedeo Modigliani egy képe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

The deployment of the USS Gerald R Ford marks a major escalation in what the US says is a campaign to target drug traffickers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 07:40
Független palesztin bizottság irányítja majd Gázát
2025. október 25. 07:00
Videón mutatják, ahogy kilövi az amerikai légierő a drogdílerek hajóját
×
×
×
×