Elfogadták az ismeretlen százmillió dolláros adományát a katonák bérére

Donald Trump csütörtökön újságírók előtt jelentette be a 130 milliós szokatlan adományról szóló szándékot, amellyel egy általa jól ismert személy segíteni akar abban, hogy az adminisztráció képes legyen, legalább részben fedezni a hadsereg tagjainak esedékes fizetését a kormányzati leállás idején is.

Sean Parnell, a hadügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az adomány azzal a kikötéssel érkezett, hogy azt a hivatásos állomány tagjainak fizetésére és juttatásaira kell fordítani. A Pentagon pénteken jelentette be, hogy elfogadja az adományt.

Az Egyesült Államoknak október eleje óta nincs elfogadott költségvetése, ami miatt számos szövetségi intézmény működése szünetel, és az alkalmazottak sem jutnak hozzá fizetésükhöz.