2025. október 25. szombat
two young businessmen shaking hands
Nyitókép: Peshkova/Getty Images

Amerikai-orosz háttértárgyalások zajlanak Ukrajnáról - igen magas szinten

Infostart / MTI

Az előzetes tervek szerint Vlagyimir Putyin befektetési ügyekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges megbízottja Miamiban többek mellett Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különleges megbízottjával tárgyal.

Az ukrajnai háború lezárásáról is tárgyal a Trump-adminisztráció illetékeseivel szombaton az Egyesült Államokban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges megbízottja.

Az orosz diplomata pénteken a Fox News és a CNN hírtelevízióknak adott interjúkban arról tájékoztatott, hogy az ukrajnai háború rendezésének diplomáciai eszközeiről tárgyal az Egyesült Államokban.

A CNN-nek azt a meggyőződését hangoztatta, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a "diplomáciai megoldáshoz" a háborút tekintve, és kijelentette, hogy a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között Budapesten tervezett találkozót nem törölték, az nem került le a napirendről, de egy későbbi időpontban valósulhat meg.

Kirill Dmitrijev a Fox Newsnak annyit erősített meg, hogy szombaton több amerikai kormányzati tisztségviselővel egyeztet a háború lezárásáról, valamint fontosnak nevezte azt a tényt, hogy a párbeszéd folytatódik.

"Egészen biztos, hogy az ukrajnai konfliktus diplomáciai megoldással zárul majd, így arról tárgyalunk, hogy miként tudunk előre lépni" - fogalmazott, hozzátéve: a tárgyalások témái között szerepel az is, hogy az ukrajnai rendezés során az orosz érdekek is érvényre jussanak.

"A megoldást csak Oroszország érdekeinek számításba vételével lehet megtalálni" - hangoztatta, kifejezve azt a reményét, hogy "észszerű" időkereten belül el lehet érni a háború lezárását.

Kirill Dmitrijev kifejtette, hogy az ukrajnai háborút tekintve az elmúlt időszakban előrelépés történt. Idesorolta azt, hogy Donald Trump amerikai elnök lépéseinek köszönhetően sikerült elkerülni a konfliktus "harmadik világháborúvá" szélesedését.

Az Oroszországgal szemben hozott szankciókat illetően azt mondta, hogy azok nem járnak jelentős hatással az orosz gazdaságra, ugyanis az orosz kőolajexportra kirótt büntetőintézkedések emelik a világpiaci árat, aminek révén Oroszország mennyiségében ugyan kevesebbet tud értékesíteni, árbevétele ugyanakkor nem csökken a magasabb ár miatt.

"A megoldás nem a szankció, hanem a párbeszéd. A megoldásban Oroszország biztonsági érdekeit is figyelembe kell venni, és ahogyan Trump elnök védelmezi az Egyesült Államok nemzeti érdekeit, úgy Putyin elnök Oroszország nemzeti érdekeit védi, Oroszország számára pedig egzisztenciális kérdés, hogy a NATO ne jelentsen fenyegetést a határainál" - fogalmazott.

Kirill Dmitrijev kijelentette: Oroszország kész tárgyalni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, Ukrajna semlegességének a kérdését pedig az orosz biztonság szempontjából nevezte fontosnak. Megjegyezte, hogy az ukrajnai rendezés során területi kérdéseknek is napirenden kell lenniük, különös tekintettel az orosz nemzetiségűek által lakott térségre.

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Meglepő adatokat produkált az orosz gazdaság húzóereje, a hadiipar, a kétszámjegyű bővülés úgy tűnik, már a múlté. A zsugorodás egyelőre még nem érte el az ágazatot, de nagyon úgy tűnik, elkerülhetetlen. Eközben az ukrán jelentések szerint Pokrovszk végveszélyben, a honvédő egységeket kvázi bekerítették. Putyin különmegbízottja az Egyesült Államokba utazott, hogy újraindítsa a tárgyalásokat.

Megőrülsz, hogy mennyibe kerül Magyarország legdrágább panelja: ez ám az igazi lakótelepi luxus

Megőrülsz, hogy mennyibe kerül Magyarország legdrágább panelja: ez ám az igazi lakótelepi luxus

Újra aranykorukat élik a magyar panellakások: a téglaépítésű lakásokhoz képest átlagosan közel 25 százalékkal olcsóbbak, így ismét tömegek választják őket elérhető alternatívaként.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump hopes China will help push Russia towards Ukraine peace talks

Trump hopes China will help push Russia towards Ukraine peace talks

Struggling to broker a peace deal in Ukraine, Trump hopes Xi Jinping could influence Vladimir Putin.

