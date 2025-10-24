ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.3
usd:
335.62
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Léggömbök okoztak pánikot

Infostart / MTI

Meteorológiai léggömbök miatt leállították a litvániai Vilnius és Kaunas repülőterén a forgalmat.

Fehéroroszország irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt pénteken lezárták a litván főváros, Vilnius, valamint Kaunas repülőterét. Ebben a hónapban ez már a harmadik hasonló incidens – közölte a litván közlekedési minisztérium péntek este.

A Nemzeti Válságközpont (NCMC) jelentése szerint a radarokon több tucatnyi léggömb volt látható.

Előzőleg kedden és október 5-én léptek be csempészetre használt léggömbök a litván légtérbe.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy Litvánia vasárnap délig bezárja a Fehéroroszországgal közös határán az átkelőket.

Az elmúlt hetekben az európai légiforgalmat több alkalommal is megzavarták drónok és más légtérsértések, a balti államokon kívül egyebek mellett München és Koppenhága repülőterén is felfüggesztették a forgalmat.

Kezdőlap    Külföld    Léggömbök okoztak pánikot

litvánia

léggömb

légtérzár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Egy éve indult el a Semmelweis Egyetem HELP alkalmazásának felnőtt betegségekkel kapcsolatos modulja. Az ingyenes tünetellenőrző applikációnak mára több mint 257 ezer felhasználója van, köztük olyan távoli országokból is, mint Japán, Ausztrália, Kína vagy Kanada. Az app összesen 740 betegséget, egészségügyi helyzetet és 778 tünetet tartalmaz.
Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Mivel Vlagyimir Putyin minden tűzszüneti kezdeményezést elutasít, meg kell állítani az orosz háborús gépezet finanszírozását – mondta a „hajlandók koalíciójának” londoni találkozóját kezdeményező Keir Starmer brit kormányfő.
 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pozitívban zártak az amerikai tőzsdék, a hét legfontosabb adatközlését követően

Pozitívban zártak az amerikai tőzsdék, a hét legfontosabb adatközlését követően

A magyar tőzsde ma zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap. Délután megérkezett a várva várt szeptemberi amerikai inflációs adat: az elemzők által várt 3,1 százalékosnál kicsit enyhébb, 3,0 százalékos pénzromlást mértek. A vezető amerikai részvényindexek pozitívban kezdték a napot, a lendület pedig kitartott egészen estig. A Dow 1, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,2%-kal került feljebb a pénteki kereskedés során, napközben pedig mindhárom index új csúcsra tört. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő hatást azonosítottak a COVID-vakcináknál: egy teljesen másik betegséget is képes gyógyítani

Meglepő hatást azonosítottak a COVID-vakcináknál: egy teljesen másik betegséget is képes gyógyítani

Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine allies pledge to take Russian oil and gas off global market

Ukraine allies pledge to take Russian oil and gas off global market

A "coalition of the willing" meeting in London seeks to increase pressure on Russia to end its war in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 22:20
Tizenhatan vízbe fulladtak a híres török üdülőhely partjainál
2025. október 24. 22:00
Egy 12 éves kislány kegyetlen gyilkosa az első nő, aki tényleges életfogytiglant kapott
×
×
×
×