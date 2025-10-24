Léggömbök okoztak pánikot

Fehéroroszország irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt pénteken lezárták a litván főváros, Vilnius, valamint Kaunas repülőterét. Ebben a hónapban ez már a harmadik hasonló incidens – közölte a litván közlekedési minisztérium péntek este.

A Nemzeti Válságközpont (NCMC) jelentése szerint a radarokon több tucatnyi léggömb volt látható.

Előzőleg kedden és október 5-én léptek be csempészetre használt léggömbök a litván légtérbe.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy Litvánia vasárnap délig bezárja a Fehéroroszországgal közös határán az átkelőket.

Az elmúlt hetekben az európai légiforgalmat több alkalommal is megzavarták drónok és más légtérsértések, a balti államokon kívül egyebek mellett München és Koppenhága repülőterén is felfüggesztették a forgalmat.