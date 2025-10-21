VIP-börtönbe vonult be a korábbi francia elnök

A korábbi francia köztársasági elnök megkezdte ötéves börtönbüntetését.

Kedd reggel jelentkezett a párizsi La Santé börtönben, amely a Wikipédia szerint nevét a Rue de la Santé-n található címéről kapta.

A La Santé a francia Igazságügyi Minisztérium börtönszolgálata által üzemeltetett börtön, Párizs déli részén, a 14. kerület Montparnasse városrész keleti részén található.

Ez Franciaország egyik leghíresebb börtöne, VIP és maximális biztonsági résszel egyaránt.

A La Santé Párizs három fő börtönének egyike, a Fleury-Mérogis (Európa legnagyobb börtöne) és a Fresnes mellett, mindkettő a déli külvárosban található - írja a Wikipédia.

Az egykori francia elnököt azért ítélték el, mert Moammer Kadhafi néhai líbiai diktátor pénzéből finanszírozta választási kampányát. Ezzel ő az első modern kori francia elnök, aki rács mögé került - olvasható a 444.hu cikkében.

Utoljára Philippe Pétain náci kollaboráns vezetőt csukták le hazaárulásért 1945-ben.

Sarkozy, aki a felesége kíséretében érkezett, a párizsi La Santé börtönben egy 9 négyzetméteres cellát kap, amelyben egyedül lesz.

Az exelnök továbbra is az ártatlanságát hangoztatja, fellebbezett is, ám a bíróság úgy ítélte meg, hogy ennek jelen esetben nem lehet halasztó hatálya - írja a BBC alapján a 444.