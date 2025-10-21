ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd
Nicolas Sarkozy volt francia elnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a büntetõperében hozott ítélet kihirdetése után egy párizsi bíróságon 2025. szeptember 25-én. A bíróság bûnösnek mondta ki Sarkozyt a 2007-es gyõztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt indított perben. A testület elsõ fokon öt év szabadságvesztésre ítélte a 70 éves politikust, öt évre eltiltotta a közügyektõl, valamint 100 ezer euró (39 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.
Nyitókép: MTI/EPA/Teresa Suárez

VIP-börtönbe vonult be a korábbi francia elnök

Infostart

Nicolas Sarkozy kedden reggel bevonult a börtönbe. Új lakhelye Franciaország egyik leghíresebb börtöne, a La Santé.

A korábbi francia köztársasági elnök megkezdte ötéves börtönbüntetését.

Kedd reggel jelentkezett a párizsi La Santé börtönben, amely a Wikipédia szerint nevét a Rue de la Santé-n található címéről kapta.

A La Santé a francia Igazságügyi Minisztérium börtönszolgálata által üzemeltetett börtön, Párizs déli részén, a 14. kerület Montparnasse városrész keleti részén található.

Ez Franciaország egyik leghíresebb börtöne, VIP és maximális biztonsági résszel egyaránt.

A La Santé Párizs három fő börtönének egyike, a Fleury-Mérogis (Európa legnagyobb börtöne) és a Fresnes mellett, mindkettő a déli külvárosban található - írja a Wikipédia.

Az egykori francia elnököt azért ítélték el, mert Moammer Kadhafi néhai líbiai diktátor pénzéből finanszírozta választási kampányát. Ezzel ő az első modern kori francia elnök, aki rács mögé került - olvasható a 444.hu cikkében.

Utoljára Philippe Pétain náci kollaboráns vezetőt csukták le hazaárulásért 1945-ben.

Sarkozy, aki a felesége kíséretében érkezett, a párizsi La Santé börtönben egy 9 négyzetméteres cellát kap, amelyben egyedül lesz.

Az exelnök továbbra is az ártatlanságát hangoztatja, fellebbezett is, ám a bíróság úgy ítélte meg, hogy ennek jelen esetben nem lehet halasztó hatálya - írja a BBC alapján a 444.

Külföld

párizs

börtön

nicolas sarkozy

Biztonsági szakértő a Trump-Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

