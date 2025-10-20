Így kezdi meg 5 éves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy

Az egyik brit lap tényként említi, a francia Le Monde szerint nem erősítették meg hivatalosan, hogy nem csak börtönbe, de magánzárkába vonul Nicolas Sarkozy volt francia elnök.
A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy az exelnök memoárja megírásával tölti majd magányos napjait.
Sarkozyt szeptemberben ítélte el egy párizsi bíróság, amely bizonyítottnak találta, hogy a volt líbiai diktátortól, Moammer Kadhafitól fogadott el pénzeket a 2007-es elnökválasztási kampány finanszírozására.
A keddi nap történelminek ígérkezett Franciaországban: nem fordult még elő olyan, hogy egy volt elnököt börtönbe zárjanak.
Sarkozy még szeptemberben „botrányosnak” nevezte az elítélését, és ártatlanságát hangoztatta. Később azt mondta: „nem félek a börtöntől. Egyenes derékkal megyek, még a fegyház kapujához is” – mondta egy hétvégi francia lapnak.
A sors iróniája, hogy az egykori elnök – rendkívül ambíciózus politikusként – belügyminiszter is volt, és így a büntetésvégrehajtást is felügyelte. A The Telegraph szerint a párizsi La Santé börtönben ezért is, „a saját biztonsága érdekében” teszik magánzárkába.
A La Santénak van egy hírhedt VIP-szekciója: itt raboskodott
- a militáns baloldali terrorista, Carlos, a Sakál,
- Jacques Mesrine, a hírhedt gengszter, továbbá
- Manuel Noriega tábornok, néhai panamai diktátor és most
- Sarkozy.
1939-ig guillotine-nal végrehajtott, nyilvános kivégzések helyszíne is volt ez. 2014-ben több évre bezárták és renoválták.
A VIP-részleg egyik volt őrizetese úgy jellemezte a helyet, hogy „rendben van,
olyan, mint egy IBIS-hotel”.
A 9 négyzetméteres cellákban rezsó, hűtő, televízió, zuhanyzófülke és privát wc, továbbá egy vonalas telefon is található, amelyen rab engedélyezett számokat hívhat.
Volt őrizetesek szerint eme komfort ellenére a szinte folyamatos kiabálás és zaj miatt nehezen lehet elviselni a La Santé börtönt.
Ha Sarkozynek ezek után lesz energiája, akkor napi két alkalommal járhat edzőterembe – miközben abban reménykedik, hogy helyt adnak a fellebbezésének.