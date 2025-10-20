Nem csak halat fognak Dubrovniknál

A rendőrségi adatok szerint 2020 és 2025 között 477 büntetőeljárás indult kábítószer-kereskedelem és -előállítás miatt, míg kábítószer-fogyasztás miatt 3994 személlyel szemben indult szabálysértési eljárás. A műveletek során a rendőrség csaknem 315 kilogramm marihuánát, 256 kilogramm heroint, 756 kilogramm kokaint, 22 kilogramm amfetamint, mintegy 93 ezer tiltott gyógyszert és 1660 tő vadkendert foglalt le. A razziák egy része nemzetközi együttműködésben valósult meg.

A Dubrovnik-Neretva megyei rendőrség közölte: munkájuk elismeréseként a belügyminisztérium két rangos szakmai díjjal jutalmazta őket a jelentős drogfogások és a bűnszervezetek felszámolása terén elért eredményeikért.

A közleményben hivatkoztak a közegészségügyi intézet adataira is, amelyek szerint az utóbbi öt évben nem emelkedett számottevően azoknak a száma a megyében, akiket első alkalommal kezeltek pszichoaktív szerek fogyasztása miatt: 2020-ban 204, 2021-ben 208, 2022-ben 222, 2023-ban 205, 2024-ben pedig 213 esetről érkezett jelentés. "Az adatok nem utalnak a függőségi problémák növekedésére, sőt az utóbbi két évben csökkenés figyelhető meg" - hangsúlyozták.

A közlemény kitért arra is, hogy a brit Riviera Travel utazási iroda idei felmérése szerint

Dubrovnik Európa legbiztonságosabb városai közé tartozik,

alacsony bűnözési rátával és minimális növekedéssel az elmúlt öt évben.

"Mindez bizonyítja, hogy a rendőrség hatékonyan küzd a kábítószer-bűnözés ellen, és ellenőrzés alatt tartja a helyzetet" - zárta közleményét a rendőrség