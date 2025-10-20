Elképesztő mennyiségű drónt szállítanak a britek Ukrajnába

A küldemények több tízezer precíziós csapásokhoz és felderítéshez használható FPV rendszert tartalmaztak. Emellett a britek rengeteg olyan elfogó drónt is küldtek, amelyet kifejezetten a harctéri tapasztalatok alapján fejlesztek ki. Nagy-Britannia Lettországgal közösen hozta létre a Drone Capability Coalition elnevezésű kezdeményezést, amihez időközben Dánia, Hollandia és Svédország is csatlakozott. Ennek keretében a következő hónapokban további, körülbelül 35 ezer robotot kapnak az ukránok.

Ezzel párhuzamosan folyik London és Kijev közös vállalkozása, az Octopus program azzal céllal, hogy mielőbb tömegével gyártsanak ukrán tervezésű, olcsó vadászrobotokat. A drónokat kezdetben brit üzemek készítenék, majd idővel ukrán cégek is beszállnának a gyártásba. A terv az, hogy az újfajta elhárító drónokkal hatékonyan megerősítsék Ukrajna légvédelmét.

Nagy-Britannia a felderítő- és vadászrobotok mellett nehéz szállítódrónokat is küld Ukrajnának. A Malloy cég T150-esét nyolc elektromos motorral hajtott légcsavar repíti több mint száz kilométeres óránkénti sebességgel és akár 68 kilogrammot is magával tud vinni. A robot segítségével úgy lehet ellátni az első vonalban harcoló katonákat lőszerrel, élelemmel és ivóvízzel, hogy közben nem kockáztatják a jármű személyzetének életét. A szállított tehertől függően a gép hatótávolsága 13 és 37,5 kilométer között változhat. Ez megfelel egy dandár tűz alatt álló első vonalai és az egység hátrébb lévő, ellátóbázisa közötti távolságnak.

A brit Malloy cég T-150 jelzésű teherszállító robotja bevetés közben.

Ugyancsak nagy számban kapnak az ukránok a Tekever AR3-asból. A katapulttal indítható robotot felderítésre, hírszerzésre és megfigyelésre lehet használni. Annyira bevált típus, hogy a brit haderő is rendszeresítette. A 3,5 méteres fesztávolságú drón maximális felszálló tömege 25 kilogramm, amiből négykilónyi lehet a hasznos teher. A jókora repülőmodellhez hasonlító szerkezet 16 órát is képes egyhuzamban a levegőben tölteni és a repülési távolsága elérheti a 230 kilométert. Komoly segítség ez Ukrajna számára a tengeri és folyami megfigyelésben, a tüzérségi felderítésben és az orosz elektronikai harceszközök elleni hadviselésben – magyarázta a brit védelmi minisztérium.

Az ukránoknak szállított pilóta nélküli repülő eszközök között akad egy igazi emelőbajnok is: a kétmotoros, 10 méteres szárnyakkal rendelkező ULTRA MK2. Ez a drón 150 kilónyi rakományt tud 1000 kilométerre elcipelni, és a raklapra pakolt utánpótlást ejtőernyővel is le tudja dobni. A gyártó Windracers azt közölte, hogy ezeket a nehézsúlyú hordárokat 2023 óta használja az ukrán hadsereg.

A pilóta nélküli robotok ilyen elképesztő mennyiségű gyártásával Nagy-Britannia komoly lendületet adott a saját kutatóintézeteinek és iparának. Mi több, mostanra már Európában meghatározó drónfejlesztőjévé lépett elő – állapította meg az Army Recognition. Az amerikai katonai portál szerint a repülő robotok jelentősen lerövidítik a felderítéstől a támadásig tartó folyamatot, miközben a teherszállító drónok segítenek áthidalni a frontvonlban küzdő csapatok ellátásának nehézségeit.

A hamarosan megjelenő Octopus vadászdrónok pedig olcsó védelmet kínálnak majd az ukrán városokat és az energetikai hálózatot támadó orosz robotok ellen. Nyilván az oroszok sem fogják mindezt tétlenül nézni, így kérdés, hogy az ukránok meddig tudják megőrizni a jelenlegi előnyüket.

Címképünkön a Tekever AR3-as drón látható