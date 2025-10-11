ARÉNA - PODCASTOK
Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA 2024. november 15-i felvételén Kim Dzsongün észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke beszédet mond a Koreai Néphadsereg zászlóaljparancsnokainak és a hadsereg politikai agitátorainak 4. alkalommal tartott konferenciáján Phenjanban. Kim november 12-én aláírta a júniusban megkötött orosz-észak-koreai átfogó védelmi partnerségről szóló szerződést, és október végén csapatokat küldött Ukrajnával hadban álló szövetségesének.
Nyitókép: MTI/EPA/KCNA

Észak-Korea bemutatta az új interkontinentális rakétáját

Infostart / MTI

Észak-Koreában a kormányzópárt, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádén felvonultattak többek között egy újonnan kifejlesztett, Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétát.

A katonai parádét Phenjanban, a Kim Ir Szenről elnevezett téren tartották Kim Dzsongün észak-koreai vezető mellett egyebek között Kína, Oroszország és Vietnám magasrangú képviselőinek jelenlétében. Li Csiang kínai miniszterelnök és To Lam, a vietnami kommunista párt főtitkára állt Kim Dzsongün két oldalán, míg Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, jelenleg az orosz biztonsági tanács alelnöke pedig To Lam mellett.

A KCNA észak-koreai hírügynökség a bemutatott új interkontinentális ballisztikus rakétát "a legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszernek" írta le.

A KCNA szeptemberben számolt be egy új, nagy tolóerővel működő szilárd üzemanyagú rakétahajtómű tesztjéről, amivel kapcsolatban akkor megjegyezte, hogy azt a fejlesztés alatt álló új generációs Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétához fogják használni.

Az észak-koreai hírügynökség beszámolója szerint "ahogy a Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakéta, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszere, belépett a térre, (...) a nézők lelkes éljenzése a tetőfokára hágott."

A KCNA jelentése szerint a parádén egyebek között rövidebb hatótávolságú ballisztikus, cirkáló és szuperszonikus rakéták is voltak, amelyekről Észak-Korea korábban úgy nyilatkozott, hogy képesek nukleáris csapást mérni a rivális Dél-Korea területén lévő célpontokra.

észak-korea

rakéta

fegyverkezés

