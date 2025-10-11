ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 11. szombat
Üzemanyaggyártás - dróncsapás az üzemanyag-infrastruktúrára
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Egyre kegyetlenebbül pusztítják egymás energiaiparát az oroszok és az ukránok

Infostart

Ukrajna földgáztermelő kapacitásának több mint felét semmisítették már meg az oroszok. Közben az ukránok ismét súlyos csapásokat mértek orosz gázfeldolgozó és olajipari létesítményekre.

Ukrajna gázkitermelése a háború előtt teljes mértékben fedezte az ország szükségleteit, ám a sorozatos orosz támadások következtében ennek már legalább hatvan százaléka elpusztult – közölte a Bloomberg. A kijevi Naftogaz vállalat pedig bejelentette, hogy a harcok kezdete óta, október 3-án érte a legszörnyűbb légicsapás az ukrán energiaipart. Az oroszok 35 rakétát és 60 drónt lőttek ki Harkiv és Poltava megye gázlétesítményeire.

Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energiacége, a DTEK azt közölte, hogy a támadások után kénytelen volt leállítani poltavai létesítményeinek működését. Két nappal később, október 5-én, Oroszország újabb csapást mértek a lakossági fűtéshez elengedhetetlen infrastruktúrára. A Kyiv Independent azt írja, hogy az energiatermelő és -szolgáltató létesítmények rombolásával

Moszkva az ukrán polgári lakosság elszántságát akarja megtörni.

A Bloomberg hírügynökség szerint Kijev a G7-es partnereitől felszereléseket kért a sérült létesítmények helyreállításához. Az ukrán vezetés azt is sürgette, hogy további légvédelmi fegyvereket kaphasson az energetikai infrastruktúra védelméhez.

Ugyanakkor az ukránok sem kímélik az orosz energia szektort. Amint arról az Infostart is beszámolt, az elmúlt hetekben sorozatban értek támadások fontos olajipari üzemeket.

Csütörtök éjjel egy fontos orosz gázüzemre és egy olajvezeték-állomásra csaptak le az ukrán drónok Volgográd körzetében. Az ukrán hadsereg azt állítja, hogy a támadások következtében robbanások történtek és tűz ütött ki a kotovói Korobkovszkij gázfeldolgozó üzemben, valamint a Jefimovka elosztóállomáson. Az Astra Telegram-csatorna arról számolt be, hogy dróntámadás következtében hatalmas lángok csaptak fel a kotovói Lukoil gázgyárban. Andrej Bocsarov, Volgográd kormányzója viszont azt közölte, hogy az „üzemanyag- és energialétesítményekben keletkezett tüzeket” eloltották.

A kotovói gázüzem az egyik legnagyobb ilyen létesítmény Dél-Oroszországban,

amely évente 450 millió köbméter földgázt dolgoz fel. Megfigyelők szerint az 1966 óta működő létesítmény kulcsfontosságú Oroszországnak, mivel az energiaellátás mellett nélkülözhetetlen alapanyagokat gyárt a vegyipar számára is. Az ukrán dróncsapás után keletkezett hatalmas tüzet még az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA műholdjai is észlelték.

Az ukránok azért támadják az orosz olaj- és gázipart, mert azt akarják elérni, hogy csökkenjenek azok a bevételek, amelyeket Moszkva a háború folytatására költhet. Emellett Kijev azt is el akarja érni, hogy a pusztítások nyomán fellépő üzemanyag-ellátási gondok ráébresszék az orosz lakosságot az Ukrajna elleni invázió értelmetlenségére.

Egyre kegyetlenebbül pusztítják egymás energiaiparát az oroszok és az ukránok

oroszország

ukrajna

háború

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
