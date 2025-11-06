Orosz drónbázist lőttek szét, csapás ért több olajlétesítményt is

A megszállt donyecki repülőtéren hosszú, több hónapos előkészítés után sikerült megsemmisíteni egy Sahíd típusú kamikaze drónok tárolására, összeszerelésére és indítására szolgáló bázist – hozta nyilvánosságra Bródi Róbert, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnoka csütörtökön a Telegramon, amit az ukrán vezérkar is megerősített, egyúttal robbanásokról, valamint erős másodlagos detonációról számolt be a megsemmisített objektum területén.

Emellett a vezérkar közölte, hogy az ukrán védelmi erők csapást mértek az oroszországi volgográdi olajfinomítóra is. „Az üzem éves finomítási kapacitása 15,7 millió tonna, ami Oroszország teljes feldolgozási volumenének 5,6 százalékát teszi ki. A célpont körzetében robbanásokat és tüzet észleltek” – áll a közleményben.

Az orosz erők által elfoglalt Krími Autonóm Köztársaság területén három üzemanyag-tároló objektumot semmisítettek meg az ukrán erők. „A Hvargyijszke településen található olajbázison találat érte az egyik tartályt és több üzemanyagot tartalmazó vasúti tartálykocsit a töltő-lefejtő állomáson. Két másik, Szimferopolban található üzemanyagbázison megrongálódtak a tartályparkok, és tűz ütött ki az üzemanyagtartályokban” – írta a vezérkar.

Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be a Telegramon, hogy

az Oroszország Szabadsága nevű orosz ellenállási mozgalom felgyújtott több tucat mozdonyt, amelyekkel fegyvereket szállítottak az Ukrajna elleni háborúhoz.

„Az Oroszország Szabadsága felkelői aktívan tevékenykednek Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának kezdete óta, és jelenleg Oroszország területén az egyik legnagyobb és leghatékonyabb ellenállási mozgalomnak számítanak. A csapások célpontjai azok a mozdonyok voltak, amelyeket az oroszok fegyverek, lőszerek és haditechnika szállítására használnak az Ukrajna elleni hadműveleteik során” – írta a hírszerzés.

„A partizánok Molotov-koktéljai megsemmisítették több tucat olyan mozdony irányító- és energiaellátó rendszereit, amelyek katonai rakományokat szállítottak” – közölték. A hírszerzés szerint ezek a csapások jelentősen lelassították az ellenséges erőforrások mozgatását, és befolyásolták az orosz hadsereg egységeinek ellátásának stabilitását a fronton.

Viktor Trehubov, az ukrán hadsereg egyik szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy a Harkiv megyei Kupjanszk városában utcai harcok zajlanak, és a helyzet rendkívül dinamikusan változik. Hozzátette, hogy az ukrán erők több ellentámadás is indítottak az oroszok ellen a város északi részén, és sikerült is őket kissé visszaszorítani. „A helyzet azonban nagyon ingatag, ezért nem mernék komolyabb előrejelzéseket tenni” – tette hozzá a szóvivő.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter a Telegramon arról számolt be, hogy Lettország 21 Patria 6x6 páncélozott szállítójárművet adott át Ukrajnának Rigában, az Adazi katonai bázison.