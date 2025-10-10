ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 10. péntek
Levest kapnak palesztin belföldi menekültek a Szokar jótékonysági szervezet ételosztásán Gáza városában 2025. május 21-én. Az ENSZ szerint a lakosság egyötöde éhezik a palesztinok lakta övezetben, ahová az izraeli kormány a napokban engedélyezte 100 kamionnyi segély bejutását. A világszervezet szerint a Hamász palesztin iszlamista szervezettel 2025 elején megkötött tűzszünet idején még naponta mintegy 600 teherautó lépte át segélyekkel a Gázai övezet határát.
Nyitókép: MTI/EPA/Haiszam Imad

Nagy megállapodás - Íme az azonnali gázai lépések

Infostart / MTI

Izraeli idő szerint péntek délig visszavonul a tűzszüneti megállapodás első szakaszának megállapodása szerinti új vonalakra az izraeli hadsereg a Gázai övezetben - közölte a hadsereg.

Az új vonalakra vonulás időpontjától megkezdődik az a hetvenkét órás időszak, amelyben az egyezmény szerint az iszlamista Hamász terrorszervezetnek át kell adnia a még élő húsz izraeli túszt, és meg kell kezdenie a huszonnyolc halott túsz földi maradványainak átadását.

A 2023. október 7-i támadásban Gázába elhurcoltak így várhatóan legkésőbb hétfőn kiszabadulnak a túszalku alapján, de az iszlamistaszervezetek azt állítják, hogy kilenc holttest hollétéről nincs tudomásuk. Őket nemzetközi segítséggel fogják megkeresni.

Az izraeli hadsereg befejezte az átadásra kijelölt részeken létrehozott előőrsök és védelmi állások felszámolását az övezetben. A csapatok új védelmi vonalat építenek ki. "Legalább két őrség keletre van a nyilvánosságra hozott sárga vonaltól"- közölték a megszűnő erődítményekről.

A hadsereg hatalmas logisztikai műveletében katonák ezrei számoltak fel különféle létesítményeket, köztük ipari generátorokat, antennákat, katonai szállásokat, megfigyelőeszközöket, harci állásokat.

Az izraeli határhoz közelebbi vonalakhoz költözés műveletében százas nagyságrendben használtak fel teherautókat, dózerelő és más munkagépeket, különböző mérnöki eszközöket.

Az új vonalak kialakítása után, a teljes kivonulásig tartó átmeneti időszakban az izraeli hadsereg a Gázai övezet területének ötvenhárom százalékát fogja ellenőrizni, egy új, biztonsági védőövezet kialakításával.

izrael

gáza

hamász

