Taxik a Fõvárosi Közgyûlés ülése alatt Városháza elõtt 2025. október 29-én. A taxisok tarifaemelést követelnek, valamint egyebek mellett szorgalmazzák az engedélyek számának korlátozását, az illegális fuvarszervezés felszámolását.
Akár taxisblokád is lehet Budapesten a BL-döntő hétvégéjén

A taxisok felháborodásának középpontjában a rögzített hatósági ár esetleges eltörlése, illetve egy sávos, algoritmikus alapú díjszabás bevezetése áll.

Egyre nagyobb az elégedetlenség a fővárosi taxisok körében, miután a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egy olyan új javaslatcsomagot nyújtott be, amely alapjaiban fenyegeti a taxisvállalkozások megélhetését és a budapesti utazóközönség pénztárcáját – idézi a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnökét a 24.hu.

Az érdekvédelmi szervezetek és a taxisok hírlevelei szerint annyira tarthatatlanná vált a helyzet, hogy

ha a fővárosi vezetés enged a BKK nyomásának, akkor a taxisok május 30-án és 31-én – éppen a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjének a hétvégéjén – az utcára vonulnak, és demonstrációt tartanak.

Az elégedetlen taxisok a rögzített hatósági ár további fenntartását, illetve egy sávos, algoritmikus alapú díjszabás bevezetését követelik. Úgy vélik, a rögzített hatósági ár nemcsak a sofőröknek, hanem az utasoknak is biztonságot, kiszámíthatóságot jelent. A fix tarifa garantálja, hogy az utas pontosan tudja, mennyit fog fizetni, és megvédi őt a tisztességtelen lehúzásoktól. A BKK által vizsgált szabad áras vagy dinamikus árazási modellek ezzel szemben a taxisok szerint azt eredményeznék, hogy egy esős délutánon, csúcsidőben vagy kiemelt rendezvények idején a viteldíjak a többszörösükre emelkednének, teljesen kiszolgáltatva a budapesti és külföldi utazókat a globális platformok átláthatatlan algoritmusainak.

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Kiss Ádám az Oxfordi Egyetem tavalyi kutatására hivatkozott, amelyből kiderült, hogy

a hasonló modellek a helyi kisvállalkozások tönkretétele után végül a szolgáltatás árának emelkedéséhez vezettek, miközben a fuvarszervezők akár a teljes bevétel 30–50 százalékát is elvonhatják.

Az árak jelentős emelése a taxizásnál azt jelenti, hogy például egy nagyobb koncert után csak a tehetős réteg jut autóhoz, miközben a város más részein taxihiány léphet fel.

Az érdekképviseletek szerint az állami hatóságok évek óta nem képesek hatékonyan fellépni az illegálisan működő szereplők ellen, így a tisztességes, törvénykövető taxisok így kettős présbe kerülnek. Ráadásul

a taxis önköltségek 2022 óta több mint 40 százalékkal emelkedtek, a Fővárosi Önkormányzat mégsem hajlandó kompenzálni az egyre növekvő költségeket.

A taxisok szerint a BKK egyeztetés nélkül benyújtott javaslata ebben a helyzetben teljesen kiszolgáltatottá teszi a tisztességes hazai kisvállalkozásokat. Ha a Fővárosi Közgyűlés a május 29-i ülésén az utolsó pillanatban úgy dönt, hogy a rögzített ár kivezetését kéri a kormánytól, a taxisok május 30-án és 31-én blokád alá vonják a várost.

