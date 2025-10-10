Börtönbe kerülhet a New York-i főügyész, aki elítélte Donald Trumpot

Banki csalás miatt vádat emelt egy amerikai szövetségi esküdtszék Letitia James New York állami főügyész ellen, miután Donald Trump amerikai elnök bírósági eljárást sürgetett a demokrata párti tisztviselő ellen – írja a Telex a BBC cikke alapján.

A gyanú szerint Letitia James akkor járt el törvényekbe ütközően, amikor jelzáloghitelt vett fel a virginiai Norfolkban található három hálószobás háza vásárlásakor. A hitelkonstrukció előírta, hogy az ingatlant másodlagos lakóhelyként kell használnia, és nem engedélyezte a közös tulajdonjogot vagy a ház időben megosztott használatát.

A vád szerint az ingatlant viszont bérbeadási célú befektetési ingatlanként használta, és egy háromtagú családnak adta bérbe.

Az első bírósági tárgyalást október 24-én, Norfolkban tartják az ügyben.

Az eljárást kezdeményező Lindsey Halligan ideiglenes szövetségi ügyész közölte: „senki sem áll a törvények felett”, és hozzátette: elítélése esetén Letitia James vádpontonként akár 30 év börtönbüntetést és egymillió dolláros bírságot is kaphat. Lindsey Halligan korábban Donald Trump személyes ügyvédje volt, az amerikai elnök azután nevezte ki, miután egy másik amerikai ügyész, Erik Siebert távozott. Siebertet állítólag azért távolították el, mert közölte az igazságügyi minisztériummal, hogy nem talált elegendő bizonyítékot Letitia James vád alá helyezéséhez.

Letitia James az igazságszolgáltatási rendszer „kétségbeesett fegyverként való használatával” vádolta meg az amerikai elnököt.

„Szövetségi bűnüldöző szerveket kényszerít arra, hogy az utasításait kövessék, csak azért, mert én New York állam főügyészeként végeztem a munkámat”

– fogalmazott Letitia James.

A tavalyi elnökválasztási kampány alatt Donald Trump félmilliárd dolláros bírságot kapott a vállalkozásainak működtetése során elkövetett törvénysértésrkért. A pert Letitia James vitte New York-i főügyészként. A vád szerint Donald Trump cége jogellenesen jutott vagyonához azzal, hogy manipulálta az ingatlanjai értékét annak érdekében, hogy kedvezőbb banki hitelekhez vagy biztosítási feltételekhez jusson.

Idén augusztusban azonban New York fellebbezési bírósága törölte a bírságot, igaz, fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet, amely részben eltiltotta az üzleti tevékenységek végzésétől Donald Trumpot New York államban.

Donald Trump nemrég felszólította Pam Bondi igazságügyi minisztert, hogy indítson eljárást politikai ellenfelei, köztük Letitia James ellen. Az igazságügyi tárca azóta vádat emelt James Comey volt FBI-igazgató ellen, aki a gyanú szerint szándékosan félrevezethette és akadályozhatta a Kongresszus munkáját.