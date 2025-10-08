ARÉNA - PODCASTOK
Recep Tayyip Erdogan török elnök az Olaf Scholz német kancellárral a berlini kancellári hivatalban tartott sajtóértekezleten 2023. november 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Jelek szerint Trump kérésére Ankara nyomást gyakorolt a Hamászra

Infostart / MTI

A Hamász kész az Izraellel folytatandó megbeszélésekre – jelentette be szerdán Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki újságíróknak elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök kérte fel Ankarát, hogy gyakoroljon nyomást a palesztin iszlamista terrorszervezetre a tárgyalások megkezdése érdekében.

Azerbajdzsánból hazafelé tartó elnöki gépén adott nyilatkozatában, amelyet az elnöki hivatal tett közzé, Erdogan emlékeztetett arra, hogy hazája delegációt küldött az egyiptomi Sarm es-Sejkben zajló, a gázai harcok lezárását célzó megbeszélésekre is, hangsúlyozva: Törökország évek óta arra törekszik, hogy véget vessen az övezetben dúló erőszakcselekményeknek.

„Ezen folyamat során végig kapcsolatban álltunk a Hamásszal, és ez továbbra is így marad” – tette hozzá, egyúttal kulcsfontosságúnak nevezte az egyiptomi megbeszéléseket.

„Reménykedünk a jó hírekben” – fogalmazott.

Mint mondta, Ankara igyekszik elmagyarázni a Hamásznak, mi volna a legjobb út a jövőbeni palesztin állam felé, az Egyesült Államok által nemrég bemutatott béketerv jegyében.

„Gázának palesztinnak kell maradnia” – szögezte le.

Mindazonáltal úgy vélte, nem tisztességes, hogy „a békekötés terhe egyedül a Hamászra és a palesztinokra hárul”. A fegyvernyugvás legfőbb akadályának Izraelt nevezte, amelynek „a béke érdekében fel kellene hagynia a támadásokkal”.

Hangsúlyozta, hogy a Gázai övezet egyetlen lehetséges, háború utáni jövője a palesztin állam részeként, palesztin irányítás alatt képzelhető csak el, és figyelmeztetett, hogy az övezetbe küldendő, Gáza biztonságát felügyelő külföldi csapatokkal kapcsolatos elképzeléseket részletesen ki kell dolgozni.

A Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciaszövetség ügyére kitérve elmondta, nagyon fontos, hogy a fegyvereseket a szíriai állami intézményrendszerbe integrálják. Elismételte Törökország arra vonatkozó követelését, hogy az SDF tartsa magát az ezzel kapcsolatban vállalt ígéreteihez.

2025. október 8. 14:34
Itt az utolsó fázis: költözniük kell a 2-es terminál légitársaságainak
2025. október 8. 13:00
Von der Leyen: Európának nem elég reagálnia az orosz támadásokra
