ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.29
usd:
337.13
bux:
101345.95
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Riasztást adtak ki mérgező gázfelhő miatt az ipartelepen, nagy a készültség Aschaffenburgban

Infostart / MTI

Riasztást adtak ki kedden a németországi Aschaffenburg városában, miután üzemzavar folytán feltételezhetően mérgező gázfelhő szabadult fel a közeli Mainaschaff település ipartelepén.

Az aschaffenburgi városvezetés felszólította a lakosságot, hogy maradjanak otthon, aki segítségre szorul, sérülékeny egészségügyi csoportba tartozik, azokat fogadják be az utcákról, illetve szükség esetén nyújtsanak segítséget és figyeljék a tűzoltóság és rendőrség közléseit.

A szövetségi polgári védelmi hivatal figyelmeztetést adott ki, hogy a gázfelhő mérgező lehet.

A hatóságok felszólították az embereket, hogy tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, a szellőztető rendszereket és klímaberendezéseket pedig kapcsolják ki.

Egyelőre nem világos, hogy pontosan mi történt, ahogy az incidens horderejét sem tudni.

Kezdőlap    Külföld    Riasztást adtak ki mérgező gázfelhő miatt az ipartelepen, nagy a készültség Aschaffenburgban

németország

riasztás

ipartelep

gázfelhő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump olyat húzott, hogy egyszerre haragított magára három atomhatalmat

Trump olyat húzott, hogy egyszerre haragított magára három atomhatalmat

A South China Morning Post jelentése szerint India, Kína és Pakisztán is komoly ellenérzéseit fejezte ki az Egyesült Államok legújabb ötletével szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb drasztikus vámokat jelentett be Donald Trump: elképesztő indokkal állt elő

Újabb drasztikus vámokat jelentett be Donald Trump: elképesztő indokkal állt elő

Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Our happy life turned into hell,' says released hostage as Israel marks 7 October anniversary

'Our happy life turned into hell,' says released hostage as Israel marks 7 October anniversary

Meanwhile indirect talks between Israel and Hamas aimed at securing a deal to end the war in Gaza are continuing in Egypt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 20:22
Megkéselték a polgármestert - új információk a szörnyű esetről, teljes döbbenet Németországban
2025. október 7. 19:51
Medve támadt emberekre egy áruházban Japánban
×
×
×
×