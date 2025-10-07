A francia miniszterelnök rezidenciája közelében hallatszottak robbanások Párizsban

Szemtanúk három robbanást hallottak az utca túloldalán és hatalmas füst terjengett a Hôtel de Matignon-nál, amely a francia miniszterelnök hivatalos rezidenciája. A tűzeset épp akkor történt, amikor a leköszönő miniszterelnök, Sébastien Lecornu megbeszéléseket készült tartani. A párizsi tűzoltóság arról számolt be, hogy a tűz kizárólag a furgont érintette, és nem terjedt át más épületekre.

Helyi beszámolók szerint egy rövidzárlatok észlelésére szolgáló berendezés gyulladt ki és a lángok átterjedtek a jármű többi részére. A tűz nem veszélyeztetett más épületeket.

Incendie en cours rue de Varenne à Paris, une camionnette prend feu à quelques dizaines de mètres de Matignon où sont réunis Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Edouard Philippe notamment @franceinfo pic.twitter.com/aN9dOOlL3F — AudreyTison (@AudreyTison) October 7, 2025

Sébastien Lecornut Emmanuel Macron elnök nevezte ki miniszterelnökké szeptember 9-én, miután a kormány megbukott egy bizalmatlansági szavazás következtében. Sébastien Lecornutó hétfőn lemondott, mindössze 26 nap hivatalban töltött idő után, ezzel az övé lett a legrövidebb miniszterelnöki ciklus Franciaország történetében.