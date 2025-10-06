ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Nyitókép: Pexels.com

Halálos baleset a Dunán, kínai és szerb állampolgárok utaztak a csónakban

Infostart / MTI

Egy ember vízbe fulladt, többeket még keresnek.

Felborult egy csónak a Dunán a horvát-szerb határon az éjszaka folyamán, tíz kínai és egy szerb állampolgár zuhant a folyóba, a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) nem hivatalos értesülése szerint egy ember vízbe fúlt, hármat keresnek.

Az RTS információi szerint a horvát rendőrség hat embert, a szerb rendőrök pedig egy embert húztak ki a vízből.

A feltételezések szerint a kínai állampolgárok a szerb állampolgár segítségével csónakkal próbáltak meg illegálisan átjutni Szerbiából az európai uniós Horvátországba.

(A nyitókép illusztráció.)

