ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis volt cseh miniszterelnök a korrupciós perének tárgyalásán a Prágai Városi Bíróságon 2023. január 4-én. Babis és egykori tanácsadója, Jana Mayrová ellen az úgynevezett Gólyafészek-ügyben emeltek vádat, európai uniós pénzek jogosulatlan megszerzésével gyanúsítják őket.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Már számolják a cseh szavazatokat, nagyot nyerhetett Orbán Viktor szövetségese

Infostart

Visszatérhet a kormányrúdhoz Andrej Babis Csehországban az első eredmények szerint.

"Nagyon vezet" a milliárdos üzletember Andrej Babis pártja, az ANO a csehországi választáson - írja a HVG.hu 3 órával a csehországi képviselőválasztás urnabontása után. Ez azt jelentheti, hogy 2017-2021 után újabb négyéves ciklust tervezhet kormányfőként.

A szavazókörök 50 százalékában, alapvetően a kisebb létszámú körzetekben leadott szavazatok összeszámlálása után az ANO vezet 38,2 százalékkal, második a három kormánypártot tömörítő Együtt (Spolu) 20,4 százalékkal, míg a harmadik hely egyelőre a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalomé 10,5 százalékkal. A további helyeket a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), a Cseh Kalózpárt és az Autósok pártja foglalja el.

Az eddigi részeredmény szerint hat tömörülés jutna be a parlamenti alsóházba. A kommunisták vezette Elég volt! (Stacilo!) támogatása egyelőre nem éri el a parlamenti bejutási küszöbnek számító öt százalékot.

Cseh jóslatok szerint az ANO kétharmad alatti többséget szerezhet, tehát az alkotmányozás nem lehetséges, annál is inkább, mert a felsőházban, ahol most nem voltak választások, a 81-ből csak 14 hely az övé.

A választás eredménye estére várható.

Kezdőlap    Külföld    Már számolják a cseh szavazatokat, nagyot nyerhetett Orbán Viktor szövetségese

választás

cseh

este

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kínában épül a világ legnagyobb hadihajója – iszonyatos szörny készül

Kínában épül a világ legnagyobb hadihajója – iszonyatos szörny készül

Megkezdődött az egyelőre csak 004-es típusúnak nevezett szuperhordozó építése a kínai Dalian hajógyárban. Az új hadihajó az amerikai flotta Ford osztályának riválisa lesz, és megváltoztathatja az erőviszonyokat a Csendes-óceán térségében.
 

Kisbusz méretű léghajót tesztel a NATO – mindent látni fog

Már lóháton támadnak az orosz rohamosztagosok, és jönnek a szamarak is

Szétlőtték az oroszok az ukrán áramellátás egy részét

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az USA sokat veszít az Indiával szembeni kereskedelmi háborújával

Az USA sokat veszít az Indiával szembeni kereskedelmi háborújával

Az 50 százalékos vámok, amelyeket Donald Trump amerikai elnök augusztusban vetett ki az indiai áruk behozatalára, rövid távon problémát jelenthetnek Indiának, de valószínűleg hosszabb távon kárt okoznak az Egyesült Államoknak is. Egy kulcsfontosságú stratégiai partner aláásásával, az infláció felpörgetésével és a dedollarizáció felgyorsításával Trump azt kockáztatja, hogy gyengíti Amerika gazdasági befolyását és az az USA indiai-csendes-óceáni térségre vonatkozó stratégiáját, amelyet eddig mind a republikánus, mind a demokrata elnökök a Kínával szembeni fellépése egyfajta biztonsági fedezeteként követtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Hallottál már az inkvizíció brutális boszorkánypereiről? Lássuk, mit tudsz a véres középkori eljárásról!

Kvíz: Hallottál már az inkvizíció brutális boszorkánypereiről? Lássuk, mit tudsz a véres középkori eljárásról!

Te vajon meg tudnád mondani, mi volt az inkvizíció célja és mit jelent az, hogy eretnek? Mikor és hol folytatták a valaha volt legbrutálisabb pereket és boszorkányüldözéseket?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'will not tolerate delay' from Hamas on peace deal with Israel

Trump says he 'will not tolerate delay' from Hamas on peace deal with Israel

The US president's comments come after three Israeli air strikes hit Gaza in the early hours and Hamas calls for further negotiations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 4. 15:16
Kínában épül a világ legnagyobb hadihajója – iszonyatos szörny készül
2025. október 4. 14:40
Szétlőtték az oroszok az ukrán áramellátás egy részét
×
×
×
×