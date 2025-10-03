Robbanás és hatalmas tűz a Los Angeles-i reptér szomszédságában – videó

A CNN tudósítása szerint hatalmas tűz ütött ki – helyi idő szerint – csütörtök este a kaliforniai Chevron El Segundóban található olajfinomítójában – számolt a hvg.hu. A hatóságok több nagy robbanásról számoltak be, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.
???There was an explosion and a large fire at the Chevron refinery in El Segundo (Southern California, near Los Angeles) on the evening of October 2, 2025.— ?geopolitics in the picture (@geogeolite) October 3, 2025
However, it is nothing that would endanger the public on a larger scale, and the situation is now under control.
The… pic.twitter.com/6vodFw62OT
A hatóságok azt kérték a környék lakóitól, hogy maradjanak otthon, az illetékesek szerint a tűz hatással lehet a levegő minőségére. Az El Segundo közvetlenül a Los Angeles-i repülőtért mellett található, egyelőre nem érintette a tűz a légi közlekedést. A hatóságok sérültekről vagy halálesetről még nem tud.
? Major Refinery Explosion in L.A. — Chevron El Segundo pic.twitter.com/mFHCrrvQkE— G-2 Sitrep (@ManuelAlegria01) October 3, 2025
Az 1911-ben épült finomító a nyugati part legnagyobbja, naponta 276 ezer hordó nyersolajat dolgoz fel.