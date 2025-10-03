ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.75
usd:
331.34
bux:
100239.32
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Blake Little/Getty Images

Robbanás és hatalmas tűz a Los Angeles-i reptér szomszédságában – videó

Infostart

A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

A CNN tudósítása szerint hatalmas tűz ütött ki – helyi idő szerint – csütörtök este a kaliforniai Chevron El Segundóban található olajfinomítójában – számolt a hvg.hu. A hatóságok több nagy robbanásról számoltak be, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

A hatóságok azt kérték a környék lakóitól, hogy maradjanak otthon, az illetékesek szerint a tűz hatással lehet a levegő minőségére. Az El Segundo közvetlenül a Los Angeles-i repülőtért mellett található, egyelőre nem érintette a tűz a légi közlekedést. A hatóságok sérültekről vagy halálesetről még nem tud.

Az 1911-ben épült finomító a nyugati part legnagyobbja, naponta 276 ezer hordó nyersolajat dolgoz fel.

Kezdőlap    Külföld    Robbanás és hatalmas tűz a Los Angeles-i reptér szomszédságában – videó

egyesült államok

robbanás

los angeles

olajfinomító

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró a Ferrari pilótáiról: Hamilton gyászol, Leclerc leléphet
Szezonhajrá

Szakíró a Ferrari pilótáiról: Hamilton gyászol, Leclerc leléphet
Egyre csökken a Ferrari sansza arra, hogy futamgyőzelmet szerezzen a Forma–1 2025-ös idényében, de a hét végi Szingapúri Nagydíj akár kínálhat esélyt erre – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A Motorsport Online főszerkesztője arról is beszélt, hogy Lewis Hamilton valószínűleg rosszabb lelkiállapotban kezdi meg a következő versenyhétvégét, mint csapattársa, Charles Leclerc.
 

Már csak kettőt kell aludni a Szingapúri Nagydíjig – sport a tévében

Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját a miniszterelnök. Szerinte délibáb, hogy az ukrajnai háborús helyzetet az EU tovább bírja, mint Oroszország.
 

Elkezdték postázni a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ez lesz a menetrend

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szívizomgyulladás, vérrögképződés, vesekárosodás - Így hat a második Covid-fertőzés

Szívizomgyulladás, vérrögképződés, vesekárosodás - Így hat a második Covid-fertőzés

Egy új amerikai vizsgálat szerint a gyerekeknél kétszer akkora a hosszú Covid kockázata a második fertőzés után, mint az elsőt követően. A leggyakoribb szövődmények közé tartozik a szívizomgyulladás, a vérrögképződés és a krónikus fáradtság, írja az IFL Science.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába

Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába

A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two Jewish men killed in Manchester synagogue attack named

Two Jewish men killed in Manchester synagogue attack named

Police name the victims as Melvin Cravitz, 66, pictured above, and Adrian Daulby, 53. The attacker is believed to be Jihad Al-Shamie, a British citizen of Syrian descent.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 09:16
Csehország választ - Szakértő: mindenki alapvetően arra számít, hogy Andrej Babis nyer
2025. október 3. 06:24
Drónriadó a müncheni reptéren
×
×
×
×