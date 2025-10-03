Robbanás és hatalmas tűz a Los Angeles-i reptér szomszédságában – videó

A CNN tudósítása szerint hatalmas tűz ütött ki – helyi idő szerint – csütörtök este a kaliforniai Chevron El Segundóban található olajfinomítójában – számolt a hvg.hu. A hatóságok több nagy robbanásról számoltak be, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

???There was an explosion and a large fire at the Chevron refinery in El Segundo (Southern California, near Los Angeles) on the evening of October 2, 2025.



However, it is nothing that would endanger the public on a larger scale, and the situation is now under control.



A hatóságok azt kérték a környék lakóitól, hogy maradjanak otthon, az illetékesek szerint a tűz hatással lehet a levegő minőségére. Az El Segundo közvetlenül a Los Angeles-i repülőtért mellett található, egyelőre nem érintette a tűz a légi közlekedést. A hatóságok sérültekről vagy halálesetről még nem tud.

Az 1911-ben épült finomító a nyugati part legnagyobbja, naponta 276 ezer hordó nyersolajat dolgoz fel.