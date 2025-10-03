Daniel Mitov a bolgár közrádiónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a helyszíni mentést végző csoport két tagja, egy határőr és egy munkagép vezetője is életét vesztette, míg a harmadik áldozat a hatóságok szerint egy szállodában, a gyorsan emelkedő vízszint miatt halt meg.

BREAKING: Devastating flooding is happening now in Elenite, Burgas Province, Bulgaria. pic.twitter.com/QhKBe3iBof — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 3, 2025

Toni Todorov bolgár belügyminiszter-helyettes korábbi, szófiai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az áradás épületeket és utakat rongált meg.

⚡️After heavy rains, Bulgaria was hit by massive flooding — there are already the first victims, according to local media reports.



The flood inundated the resorts of Elenite, Nessebar, and Sunny Beach. Part of the city of Plovdiv was also flooded.



In Elenite, rescuers found the… pic.twitter.com/54VLynsrxN — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 3, 2025

A közösségi médiában megosztott videókon látható volt, hogy a sáros vízözön autókat sodort le a település egyik utcáján a tengerpartra.

Greed and negligence in Bulgaria led to this

Tragic floods on the Black Sea coast https://t.co/K4m6wwXb23 — Adele Yael (@AdeleYael) October 3, 2025

A belügyminiszter-helyettes közölte, hogy egy helyszínre küldött drón segítségével megkezdték a kialakult helyzet felmérését. Az ország délkeleti és északnyugati részén kialakult heves esők és áradások miatt több településen is szükségállapotot hirdettek ki.

Címképünk illusztráció