Daniel Mitov a bolgár közrádiónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a helyszíni mentést végző csoport két tagja, egy határőr és egy munkagép vezetője is életét vesztette, míg a harmadik áldozat a hatóságok szerint egy szállodában, a gyorsan emelkedő vízszint miatt halt meg.
BREAKING: Devastating flooding is happening now in Elenite, Burgas Province, Bulgaria. pic.twitter.com/QhKBe3iBof— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 3, 2025
Toni Todorov bolgár belügyminiszter-helyettes korábbi, szófiai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az áradás épületeket és utakat rongált meg.
⚡️After heavy rains, Bulgaria was hit by massive flooding — there are already the first victims, according to local media reports.— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 3, 2025
The flood inundated the resorts of Elenite, Nessebar, and Sunny Beach. Part of the city of Plovdiv was also flooded.
In Elenite, rescuers found the… pic.twitter.com/54VLynsrxN
A közösségi médiában megosztott videókon látható volt, hogy a sáros vízözön autókat sodort le a település egyik utcáján a tengerpartra.
Greed and negligence in Bulgaria led to this— Adele Yael (@AdeleYael) October 3, 2025
Tragic floods on the Black Sea coast https://t.co/K4m6wwXb23
A belügyminiszter-helyettes közölte, hogy egy helyszínre küldött drón segítségével megkezdték a kialakult helyzet felmérését. Az ország délkeleti és északnyugati részén kialakult heves esők és áradások miatt több településen is szükségállapotot hirdettek ki.
