Nyitókép: Unsplash

Brutális erővel csaphat le Horvátországra a felőlünk érkező bóra

Infostart

A következő napok során orkán erejű, akár 150 kilométer per órás széllökésekkel érkezik meg a bóra az Adria térségébe, miután a Kárpát-medencébe érkező hideg légtömeg eléri a tengerpartot.

A felettünk pörgő hidegörvény zúdít hideg légtömeget a Kárpát-medencébe, amely a következő napokban egészen az Adriai-tengerig nyomul – írja az Időkép.

Ez jelentős nyomáskülönbséget alakít ki a szárazföld és a melegebb tenger között, így beindul a bóra, amely viharos, helyenként orkánerejű széllökésekkel fog tombolni.

A meteorológiai jelenség során a Velebit-hegységen átbukó hideg, sűrű légtömegek nagy sebességgel zuhannak le a meredek hegyoldalakon a melegebb tengeri területek felé.

Az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken a széllökések sebessége meghaladhatja a 150 km/órát is.

A Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat (DHMZ) a veszély miatt a legmagasabb szintű figyelmeztetést adta ki a Velebit-hegység környékére.

Magyarországon ilyen erősségű szélviharokra nem kell számítani, az időjárási rendszer hatására hazánkban is erős, helyenként viharos széllökések várhatók a következő napokban.

