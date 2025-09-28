Mészárlás Észak-Karolinában, egy volt katona lehet a tettes

A támadást az esti órákban követték el Southport történelmi kikötőváros part menti részén, ahol több népszerű bár és étterem is található. A rendőrség információi szerint a támadó egy kis méretű hajóval megközelítette a partot, röviden megállt, tüzet nyitott az emberekre, majd elhajózott.
A parti őrség a támadás után mintegy fél órával a gyanúsított leírásának megfelelő személyre lett figyelmes, aki egy kisebb hajót húzott ki a vízből egy csónakrámpánál. Az illetőt előállították, és átadták a helyi rendőrségnek kihallgatásra.
?UPDATE: The alleged shooter at Southport Yacht Basin in North Carolina, Nigel Max Edge (formerly Sean DeBevoise), was Country Singer Kellie Pickler’s date to the 2012 CMT Awards.— Algovich (@Algovich_) September 28, 2025
Nigel Max Edge would later sue Pickler after he claims she attempted to murder him… pic.twitter.com/JmpcexadOP
A hatóságok egyelőre nem azonosították a gyanúsítottat, és lehetséges indítékáról sem adtak tájékoztatást. A közösségi médiában azonban már arról írnak, hogy egy volt katona lehet a tettes.
