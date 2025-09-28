Mészárlás Észak-Karolinában, egy volt katona lehet a tettes

A támadást az esti órákban követték el Southport történelmi kikötőváros part menti részén, ahol több népszerű bár és étterem is található. A rendőrség információi szerint a támadó egy kis méretű hajóval megközelítette a partot, röviden megállt, tüzet nyitott az emberekre, majd elhajózott.

A parti őrség a támadás után mintegy fél órával a gyanúsított leírásának megfelelő személyre lett figyelmes, aki egy kisebb hajót húzott ki a vízből egy csónakrámpánál. Az illetőt előállították, és átadták a helyi rendőrségnek kihallgatásra.

?UPDATE: The alleged shooter at Southport Yacht Basin in North Carolina, Nigel Max Edge (formerly Sean DeBevoise), was Country Singer Kellie Pickler’s date to the 2012 CMT Awards.



Nigel Max Edge would later sue Pickler after he claims she attempted to murder him… pic.twitter.com/JmpcexadOP — Algovich (@Algovich_) September 28, 2025

A hatóságok egyelőre nem azonosították a gyanúsítottat, és lehetséges indítékáról sem adtak tájékoztatást. A közösségi médiában azonban már arról írnak, hogy egy volt katona lehet a tettes.