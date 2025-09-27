ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. szeptember 2-án bejelenti, hogy az amerikai űrhaderő parancsnokságát átköltözteti Colorado államból az alabamai Huntsville-be.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein

Donald Trump: ha kell, vessék be a hadsereget is!

Infostart / MTI

Az amerikai elnök a katonaság bevetésére is felhatalmazást adott Portlandben, ahol az elmúlt napokban szövetségi épületek előtt heves tüntetések voltak az illegális bevándorlást érintő kormányzati intézkedések ellen. Az amerikai elnök saját közösségi médiájában jelentette be döntését szombaton.

Donald Trump a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében azt írta: Kristi Noem belbiztonsági miniszter kérésére arra utasítja Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy minden szükséges katonai erőt bocsásson rendelkezésre. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Oregon állambeli nagyvárosban, Portlandben "háború dúl", a bevándorlási és vámügyi hatóság (ICE) létesítményeit "ostrom alatt tartják az Antifa szélsőbaloldali csoport és más belföldi terroristák".

"Felhatalmazást adok minden lehetséges katonai erő alkalmazására, ha szükséges" - fogalmazott Donald Trump.

Az Egyesült Államok északnyugati részén fekvő Oregon államban az elmúlt napokban a hatóságoknak többször erőszakot kellett alkalmazniuk, könnygázt bevetniük a tüntetőkkel szemben, akik szövetségi épületek elé vonultak.

Az amerikai elnök a közelmúltban rendeletben belföldi terrorszervezetnek minősítette az antifa mozgalom Egyesült Államokban működő szervezeteit.

A mesterséges intelligencia meglepő területeken is egyre jobban kiváltja az embert

A mesterséges intelligencia meglepő területeken is egyre jobban kiváltja az embert
A bírósági tárgyalásokon már most is érvel a mesterséges intelligencia (MI), csak nem az ügyvédek helyett, hanem velük együtt – mondta az InfoRádió Paragrafus című magazinműsorában Lajos Levente ügyvéd, aki szerint meg kell tanulni, hogyan lehet hatékonyan együttműködni az MI-vel, mert nagyon fontos, hogy megfelelő utasításokkal lássuk el – és már ma is egyre jobban helyettesíti az emberi munkaerőt...
A Jaguar Land Rover (JLR) tervei szerint október elején újraindítja 500 millió font értékű motorgyártó központját, miután a vállalatot augusztus 31-én jelentős kibertámadás érte - jelentette a The Guardian.

Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa a csapat 8%-át értékesíti két befektetői csoportnak.

The president says the latest move to send troops to a major US city is "necessary" to protect immigration detention facilities.

