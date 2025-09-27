Donald Trump: ha kell, vessék be a hadsereget is!

Donald Trump a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében azt írta: Kristi Noem belbiztonsági miniszter kérésére arra utasítja Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy minden szükséges katonai erőt bocsásson rendelkezésre. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Oregon állambeli nagyvárosban, Portlandben "háború dúl", a bevándorlási és vámügyi hatóság (ICE) létesítményeit "ostrom alatt tartják az Antifa szélsőbaloldali csoport és más belföldi terroristák".

"Felhatalmazást adok minden lehetséges katonai erő alkalmazására, ha szükséges" - fogalmazott Donald Trump.

Az Egyesült Államok északnyugati részén fekvő Oregon államban az elmúlt napokban a hatóságoknak többször erőszakot kellett alkalmazniuk, könnygázt bevetniük a tüntetőkkel szemben, akik szövetségi épületek elé vonultak.

Az amerikai elnök a közelmúltban rendeletben belföldi terrorszervezetnek minősítette az antifa mozgalom Egyesült Államokban működő szervezeteit.