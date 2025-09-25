ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.04
usd:
335.82
bux:
98014.87
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Parlament elnökével tartott kijevi sajtóértekezleten 2025. szeptember 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök bejelentette, nem indul a következő elnökválasztáson

Infostart / MTI

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök kijelentette, hogy készen áll távol maradni a következő elnökválasztástól, ha sikerül befejezni a háborút Oroszországgal. Erről az Axios amerikai hírportálnak adott videóinterjúban beszélt, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett.

A műsorvezető azt kérdezte tőle, hogy békeidőben is elnök marad-e, vagy azt fogja mondani: "a hazámat történelme legnehezebb időszakában szolgáltam, és most távozom a posztomról". "Ha befejezzük a háborút az oroszokkal, igen, kész vagyok nem indulni az elnökválasztáson, mert nem az államfőség a célom. Nagyon szerettem volna ebben a rendkívül nehéz időszakban együtt lenni a hazámmal, segíteni az országot. Pontosan erre törekedtem mindig. A célom: befejezni a háborút" - válaszolta Zelenszkij.

Az elnök az interjúban elmondta: Donald Trump amerikai elnökkel kedden folytatott négyszemközti találkozójukon azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy

adjon Ukrajnának egy olyan fegyvert, amely rákényszeríti Vlagyimir Putyin orosz elnököt a tárgyalásra.

Zelenszkij nem árulta el, milyen fegyvert kért Trumptól.

Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy a találkozón Trump felvetette: Ukrajnának válaszolnia kell az orosz csapásokra. "Ha az oroszok támadják az energetikai infrastruktúránkat, Trump elnök támogatja azt, hogy válaszul mi is csapást mérünk Oroszország energetikai infrastruktúrájára" – közölte Zelenszkij. Az ukrán elnök szavai szerint ugyanezt mondta Trump az orosz drón- és rakétagyártó létesítményekkel kapcsolatban is, noha ezek jól védettek - jegyezte meg. Utalást tett Moszkva elleni ukrán csapások lehetőségre is, mondván, hogy a Kreml tisztségviselői jó, ha tudják, hol találhatók az óvóhelyeik. "Szükségük lesz rájuk, ha nem állítják le a háborút" - tette hozzá Zelenszkij.

Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zeleszkij ukrán elnök bejelentette, nem indul a következő elnökválasztáson

ukrajna

elnökválasztás

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

A dróntámadásokkal és egyéb légtérsértésekkel Oroszország célja az lehet, hogy katonai erőket vonjon el Ukrajnától, illetve hogy egyes nyugati országokban elbizonytalanítsa a közvéleményt – mondta Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, aki az InfoRádióban elemezte a NATO reakcióit.
 

Románia élesíti a légvédelmet: új szabály a légtérsértőkre

Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F-16-os vadászgépek telephelyénél

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat – videó

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Otthon Start: megjelent az eddigi legalacsonyabb, 2,75%-os kamat

Otthon Start: megjelent az eddigi legalacsonyabb, 2,75%-os kamat

A bank 3%-os standard ajánlatától eltérően évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe az Otthon Startot az MBH Bank kiemelt partnereinek a dolgozói – írja a Bankmonitor.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ne hagyd ki az ősz legízesebb vidéki kalandját: kinyitnak a balatoni porták is

Ne hagyd ki az ősz legízesebb vidéki kalandját: kinyitnak a balatoni porták is

Csokikóstoló, állatsimogatás, kézműves titkok és pincekalandok várják a látogatókat október első hétvégéjén. A Nyitott Porta Napok idén 67 helyszínen kínál ingyenes programokat

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Nicolas Sarkozy, president from 2007-12, was found guilty of criminal conspiracy but cleared of other charges.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 17:10
Románia élesíti a légvédelmet: új szabály a légtérsértőkre
2025. szeptember 25. 16:46
Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra
×
×
×
×