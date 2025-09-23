Belerázkódtak az ülések a néhány méterre elzúgó repülőbe – kis híján katasztrófa történt Nizzában

Szeptember 21-én a számára kijelölt helyett a másik futópályát közelítette meg leszálláshoz a tunéziai Nouvelair A320-asa, és mielőtt átstartolt volna, alig pár méterre repült el az induláshoz ugyanoda felguruló Easyjet A320-as felett – írja a The Aviation Herald cikke nyomán az AIRportal.hu.

A légiforgalmi irányítás a 04L jelű pályára engedélyezte a megközelítést a járat számára, ám a pilóták az azzal párhuzamos, 04R pályára végezték el a műveletet. Eközben az Easyjet OE-IJZ lajstromjelű, Airbus A320-200-asa Nizzából Nantes-ba indult volna, a 04R futópályára történő felgurulása közben repült át felette a Nouvelair repülőgépe alacsony magasságon, mielőtt utóbbi személyzete a pálya földet érési zónája magasságában átstartolt volna.

Ce dimanche 21 septembre à 23h32 (heure locale) le vol @NouvelairTN BJ586 a remis les gaz pour éviter une collision avec l’@easyJet EJU4706, au sol @AeroportNice. Une enquête est ouverte pic.twitter.com/IEoXvv4mEy — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) September 22, 2025

Az Easyjet repülőgépe a történtek miatt visszagurult a terminálhoz és a járatot törölték. A Nouvelair járata egy második megközelítést követően biztonságosan leszállt a 04L futópályán.

Egyelőre nem tudni, miért került ilyen közel egymáshoz a két gép, de az AVHerald az ADS-B adatok alapján azt írta, hogy a tunéziai repülőgép körülbelül 15-16 méter magasan volt a futópálya felett, amikor átrepülte a pályaküszöböt. Sajtóértesülések szerint az Easyjet repülőgépén ülők rázkódást érzékeltek, amikor a tunéziai gép átrepült felettük.

A repülőtér hivatalosan is megerősítette a híreket, az ügyben vizsgálat indult.