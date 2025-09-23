ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.87
usd:
329.59
bux:
0
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Belerázkódtak az ülések a néhány méterre elzúgó repülőbe – kis híján katasztrófa történt Nizzában

Infostart

Egy repülő nem azt a kifutót közelítette meg, amelyiket kijelölték neki, és így pár méterre került csak el egy másik, éppen felguruló gépet.

Szeptember 21-én a számára kijelölt helyett a másik futópályát közelítette meg leszálláshoz a tunéziai Nouvelair A320-asa, és mielőtt átstartolt volna, alig pár méterre repült el az induláshoz ugyanoda felguruló Easyjet A320-as felett – írja a The Aviation Herald cikke nyomán az AIRportal.hu.

A légiforgalmi irányítás a 04L jelű pályára engedélyezte a megközelítést a járat számára, ám a pilóták az azzal párhuzamos, 04R pályára végezték el a műveletet. Eközben az Easyjet OE-IJZ lajstromjelű, Airbus A320-200-asa Nizzából Nantes-ba indult volna, a 04R futópályára történő felgurulása közben repült át felette a Nouvelair repülőgépe alacsony magasságon, mielőtt utóbbi személyzete a pálya földet érési zónája magasságában átstartolt volna.

Az Easyjet repülőgépe a történtek miatt visszagurult a terminálhoz és a járatot törölték. A Nouvelair járata egy második megközelítést követően biztonságosan leszállt a 04L futópályán.

Egyelőre nem tudni, miért került ilyen közel egymáshoz a két gép, de az AVHerald az ADS-B adatok alapján azt írta, hogy a tunéziai repülőgép körülbelül 15-16 méter magasan volt a futópálya felett, amikor átrepülte a pályaküszöböt. Sajtóértesülések szerint az Easyjet repülőgépén ülők rázkódást érzékeltek, amikor a tunéziai gép átrepült felettük.

A repülőtér hivatalosan is megerősítette a híreket, az ügyben vizsgálat indult.

Kezdőlap    Külföld    Belerázkódtak az ülések a néhány méterre elzúgó repülőbe – kis híján katasztrófa történt Nizzában

repülőtér

franciaország

légi forgalom

nizza

utasszállító

irányítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Friss kutatás: az egyik legnépszerűbb konyhai hozzávalóból már napi 7 gramm megvédheti az agyat a demenciától

Friss kutatás: az egyik legnépszerűbb konyhai hozzávalóból már napi 7 gramm megvédheti az agyat a demenciától

A Jamanetwork-ön jelent meg egy kutatás, amely 28 éven keresztül vizsgálta az olívaolaj hatását az emberi agyra, több, mint 92 ezer ember ember bevonásával.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pénzügyeiről vallott Kulka János: vagyonokat keresett a Szomszédokban, az utolsó fillérig elszórta

Pénzügyeiről vallott Kulka János: vagyonokat keresett a Szomszédokban, az utolsó fillérig elszórta

Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János. A Nemzet Színésze arról beszélt, minden pénzét elverte, rengeteg autót vásárolt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli tanks advance further into Gaza City as Trump to address UN General Assembly

Israeli tanks advance further into Gaza City as Trump to address UN General Assembly

It comes after France joined the UK, Canada, Australia and Portugal in formally recognising a Palestinian state in recent days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 09:02
Fehér Ház: ez a levél sok hazugságot tartalmaz
2025. szeptember 23. 08:40
Megszórták drónokkal Moszkvát az ukránok
×
×
×
×