2025. szeptember 23. kedd Tekla
A német Diehl Defence drónelhárító drónja, a Kabóca
Nyitókép: Diehl Defence

A Bundeswehr főfelügyelője kamikaze drónokat akar, de azonnal

Infostart

Rendkívüli szerepet töltenek be a drónok az orosz–ukrán háborúban is, így az ukrán és az európai gyártók intenzíven együttműködnek új modellek kifejlesztésében. A Bundeswehr vezetője vérszemet kapott.

A német hadsereg főfelügyelője, Carsten Breuer szerint nem megfelelő ä Bundeswehr drónképessége. A főfelügyelő, aki tisztéből fakadóan a német hadsereg legmagasabb rangú katonai tisztviselője a ZDF által ismertetett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy új rendszerek kifejlesztésére van szükség, beleértve az úgynevezett kamikaze, azaz öngyilkos drónokat is, amelyek a feladatukat végezve nem térnek vissza a bázisra, hanem önmagukat is megsemmisítik.

A főfelügyelő szerint az év végére már a Bundeswehrnek is rendelkeznie kell ilyen drónokkal. Célpontként az ellenégéses drónokat nevezte meg. „Minden valószínűség szerint el kell jutnunk odáig, hogy drónokat vessünk be drónok ellen” – jelentette ki, utalva az Oroszország által Ukrajna ellen bevetett drónok mennyiségére.

Carsten Breuer hónapokon belül előrelépésre számít. Kiemelte, hogy a robbanófejekkel felszerelt kamikaze drónok nagy számban irányíthatók a célpontokhoz, vagy pedig a mesterséges intelligencia támogatásával maguk kereshetik meg azokat.

A ZDF a nyilatkozat kapcsán emlékeztetett arra, hogy az elmúlt napokban felzúdulást okozott a NATO-szövetségesek körében, hogy több feltételezett orosz drónbehatolás történt a lengyel légtérbe, illetve hasonló, drónok által végrehajtott légtérsértést jelzett Románia, majd Észtország is. Szeptember 10-re virradóan a lengyel légierő a szövetségesek támogatásával első ízben semmisített meg néhány orosz drónt.

„Akár szándékos volt, akár nem, Putyin figyelemmel kíséri a szövetség válaszát” – hangoztatta a főfelügyelő, aki szerint az orosz elnök a NATO-t is teszteli a légsértéssel, de szerinte a NATO jól állta a próbát.

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy hiba lenne szem elől téveszteni az egyéb fenyegetéseket. „Rendkívül fontos a drónok fejlesztése a védelmi képességünk erősítése szempontjából, de hasonlóan fontosak a cirkálórakéták, a rakéták, valamint a repülőgépek” – összegezett Carsten Breuer, aki 2024-ben lett főfelügyelő, és tábornoki rangban a hadsereg korszerűsítésének egyik legfőbb szószólója.

