2025. szeptember 22. hétfő Móric
Izraeli katonák a gázai Sudzsajja negyedet kémlelik távcsővel a Gázai övezet határtérségében, Dél-Izraelből 2023. december 21-én. A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei október 7-én támadást indítottak Izrael ellen, az izraeli haderő pedig válaszul légi és szárazföldi hadműveleteket hajt végre a Gázai övezetben.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

„Vegyétek magatokhoz a fegyvereiteket” – óriási a készültség zsidó újévkor Izraelben

Infostart / MTI

A legmagasabb fokú biztonsági készültséggel várják a hétfő este beköszöntő zsidó újévet Izraelben.

A Gázában folytatott háború, a legutóbbi támadássorozat és a palesztin állam elismerésének több ország általi bejelentése miatt a rendőrség és a hadsereg megerősített erőkkel készült fel terrorszervezetek és egyének esetleges merényleteinek megakadályozására az ünnep előestéjén.

Megerősítették a biztonságiak jelenlétét a városok utcáin, a városok közötti útvonalakon, a nagy forgalmú helyeken, és készen állnak rá, hogy szükség esetén azonnal átálljanak a vészhelyzeti forgatókönyvekre.

Jeruzsálemben és környékén már hetek óta emelt szintű a készültség a városban naponta megjelenő sok ezer imádkozó miatt, akik a Síratófalnál esténként közösen énekelték a Szelihotot, a bűnbánó imát.

A fenyegetések árnyékában

a rendőrség felhívta a fegyvertartási engedéllyel rendelkező polgárokat, hogy vegyék magukhoz fegyvereiket otthonukon kívül is, hogy gyorsan tudjanak reagálni terrortámadás esetén,

és növeljék az emberek biztonságérzetét.

Több száz rendőrt vezényeltek a bevásárlóközpontokba, a nyitott piacokra és a szórakozóhelyekre. A bevásárlóközpontok biztonsági szolgálatait az ellenőrzések fokozására utasították, útellenőrző pontokat állítottak a városok bejáratához, és megpróbálják felkutatni a jogellenesen Izraelben tartózkodókat. Éberségre kérték a lakosságot, s hogy azonnal jelentsék a szokatlan dolgokat, a gyanús személyeket.

Ezen az ünnepen is lezárják az 1967-ben elfoglalt Ciszjordániát, a beutazási és munkavállalási engedéllyel bíró palesztinokat is csak feltétlenül szükséges esetekben, sürgős kórházi kezelésre engedik be Izraelbe. A határőrség egységei reggel óta széleskörű bevetésben állnak, ellenőrzik a főútvonalakat, a szórakozóhelyeket és a természeti parkokat, fokozottan jelen vannak az érzékeny helyeken, a zsinagógáknál, ahol fegyveres őrök védik a hívőket. Az egyes települések önvédelmi alakulatai is készenlétbe helyezték magukat.

