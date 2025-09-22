ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Leállt egy egész ország a szupertájfun miatt

Infostart / MTI

Pusztító széllel és heves esőzésekkel közelít a Ragasa szuper tájfun a Fülöp-szigeteki Luzon északi része felé, ezért hétfőn felfüggesztették a munkát és az iskolai oktatást a fővárosban, Manilában és az ország nagy részén.

250 kilométeres széllökések vannak a Fülöp-szigeteken a Ragasa szupertájfun miatt. Az állami meteorológiai hatóságok a legmagasabb szintű tájfunriadót rendelték el a távoli Babuyan-szigeteken, és sürgették az alacsonyan fekvő és partmenti települések lakóit, hogy a vihar és az esetleges áradások előtt menjenek biztonságos helyre.

A Ragasa maximális szélsebessége elérte az óránkénti 205 kilométeres sebességet, a széllökések pedig elérhetik az óránkénti 250 kilométert. Az előrejelzések szerint a tájfun dél körül éri el a Babuyan-szigeteket, majd áthalad a Luzon-szoroson.

A Fülöp-szigeteki meteorológusok széles körű áramkimaradásokra, földcsuszamlásokra és veszélyes tengeri viszonyokra figyelmeztettek, miközben a vihar külső sávjai elkezdték ostromolni Luzon északi részét. A légitársaságok több mint egy tucat belföldi járatot töröltek, főként Luzon útvonalain, míg a kikötők felfüggesztették a kompjáratokat.

Bár a tájfun nem éri el közvetlenül Tajvant, külső sávja várhatóan heves esőzéseket hoz a sziget ritkán lakott keleti partvidékére. Tajvan szárazföldi és tengeri riasztást adott ki, és törölte a keleti városokba, többek között a Taitung és Hualien megyébe tartó járatokat.

A vihar ezután várhatóan Hongkongot éri el, miközben a dél-kínai partok felé halad.

A pénzügyi központ arra kérte a lakosokat, hogy készüljenek fel az elmúlt évek egyik legerősebb tájfunjára. A hatóságok fontolgatják a repülőtér 36 órás bezárását – jelentette a Bloomberg amerikai hírügynökség.

Kezdőlap    Külföld    Leállt egy egész ország a szupertájfun miatt

