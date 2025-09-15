Lengyel kormányzati épületeket ért dróntámadás

Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehérorosz állampolgárt - áll Tusk bejegyzésében. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit - tette hozzá a kormányfő.

Boguslaw Piórkowski, a SOP főnöke a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió esti adásában kifejtette: a drónt az államvédelmi szolgálat tisztviselői vették észre, és "tetten érték" a repülőeszközt irányító két férfit, akiket átadtak a rendőrségnek.

Wieslaw Szczepanski belügyminiszter-helyettes a Polsat News-nak elmondta: az eset mutatja, hogy a SOP és a belügyi szolgálatok "működnek és őrzik az állam legfontosabb épületeit". Lengyelország "biztonságban van" - húzta alá Szczepanski.

Múlt szerda éjjel legalább 19, oroszként azonosított drón repült be a lengyel légtérbe, ezek közül a lengyel és a szövetséges légierők feltehetőleg hármat lelőttek. Tusk szerdai tájékoztatása szerint a drónok többsége Fehéroroszország területéről érkezett. Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök később közölte: a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót, hogy Fehéroroszország légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányában.

A múlt heti incidens kapcsán több európai ország a lengyel légvédelem erősítését ígérte Lengyelországnak saját állományából.