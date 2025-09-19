ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek
Nyitókép: Darrin Klimek/Getty Images

Börtönévek várnak a kamasz mostohafiával rajtakapott ápolóra

Infostart

A nő férje éjszakai műszak után hazaérve in flagranti találta nejét és tizenöt éves fiát. A volt ápoló nem mutatta megbánás jelét a bíróságon.

Két év börtönbüntetésre ítélték Alexis Von Yates 35 éves egykori floridai ápolót, akit férje kapott rajta, amint szexuális kapcsolatot létesít 15 éves mostohafiával. Az ügy 2024 júliusában robbant ki, amikor a férj éjszakai műszak után hazatérve találta őket félreérthetetlen helyzetben – írja a New York Post híradása nyomán az Index.

A bírósági döntés értelmében a nő két év börtönt, további két év közösségi felügyeletet és tíz év próbaidőt kapott, miközben hivatalosan is szexuális bűnelkövetőként kerül nyilvántartásba.

Az ominózus eset 2024 júliusában történt. A fiú vallomása szerint Alexis Von Yates nem csupán engedte, de egyenesen bátorította a szexuális kapcsolat létesítésére. A nő viszont tagadta, hogy szándékosan folytatta volna a dolgot.

A nőt novemberben tartóztatták le, nem sokkal később ápolói engedélyét is visszavonták. A bírósági tárgyaláson a fiú édesanyja nyíltan elítélte és „pedofilnak” nevezte Von Yates-t, aki viszont semmiféle megbánást nem tanúsított.

Az ítélet értelmében innentől kezdve az egykori ápolónak a jövőben tilos kapcsolatba lépnie a fiúval, pénzbírságot és 200 óra közmunkát is kapott, valamint a bírósági költségek is őt terhelik. A beszámoló szerint a nőt az ítélethirdetés után bilincsben vezették el.

Kezdőlap    Külföld    Börtönévek várnak a kamasz mostohafiával rajtakapott ápolóra

