Börtönévek várnak a kamasz mostohafiával rajtakapott ápolóra

Két év börtönbüntetésre ítélték Alexis Von Yates 35 éves egykori floridai ápolót, akit férje kapott rajta, amint szexuális kapcsolatot létesít 15 éves mostohafiával. Az ügy 2024 júliusában robbant ki, amikor a férj éjszakai műszak után hazatérve találta őket félreérthetetlen helyzetben – írja a New York Post híradása nyomán az Index.

A bírósági döntés értelmében a nő két év börtönt, további két év közösségi felügyeletet és tíz év próbaidőt kapott, miközben hivatalosan is szexuális bűnelkövetőként kerül nyilvántartásba.

Az ominózus eset 2024 júliusában történt. A fiú vallomása szerint Alexis Von Yates nem csupán engedte, de egyenesen bátorította a szexuális kapcsolat létesítésére. A nő viszont tagadta, hogy szándékosan folytatta volna a dolgot.

A nőt novemberben tartóztatták le, nem sokkal később ápolói engedélyét is visszavonták. A bírósági tárgyaláson a fiú édesanyja nyíltan elítélte és „pedofilnak” nevezte Von Yates-t, aki viszont semmiféle megbánást nem tanúsított.

Az ítélet értelmében innentől kezdve az egykori ápolónak a jövőben tilos kapcsolatba lépnie a fiúval, pénzbírságot és 200 óra közmunkát is kapott, valamint a bírósági költségek is őt terhelik. A beszámoló szerint a nőt az ítélethirdetés után bilincsben vezették el.