ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.47
usd:
329.13
bux:
99931.12
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
szárazság aszály folyómeder éghajlatváltozás
Nyitókép: Unsplash

Soha nem mértek olyan durva aszályt Európában, mint most augusztusban

Infostart / MTI

Az idei augusztus volt az eddigi legszárazabb hónap Európában és a Földközi-tenger térségében a feljegyzések 2012-es kezdete óta - közölte az Európai Unió Aszálymegfigyelő Intézete (EDO) friss elemzésében, amelyet a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál ismertetett csütörtökön.

Az elemzés szerint amíg tavaly augusztusban Európa és a Földközi-tenger térségének 36 százalékát sújtotta aszály, addig idén májusban már 52 százalékát, augusztusban pedig 53 százalékát. Ez 23 százalékkal magasabb, mint a 2012 és 2024 között minden év augusztusában mért 30,1 százalékos átlag - emelték ki.

Idén a tagországok minden hónapban az aszály mértékének új rekordjait jelentették - jegyezték meg.

Az elemzésből kiderült, hogy

az aszály idén augusztusban Kelet-Európát és a Balkánt sújtotta a leginkább.

Bulgária, Koszovó, Szerbia és Észak-Macedónia 90 százalékos vagy annál magasabb aszályszintről számolt be. Szerbiában a talaj 61 százalékát a legmagasabb riasztási szintűnek minősítették - emelték ki.

Az aszály Nyugat-Európát is jelentős mértékben érintette augusztusban. Kiemelkedő volt Portugália, ahol a földterületek 70 százaléka szenvedett csapadékhiányban, míg Franciaország területének 66 százalékán nem volt elegendő víz az augusztusi hőhullám idején. A földterületek 12 százalékát vonták riasztási fokozat alá - részletezték.

A tágabb régióban az aszály különösen Örményországban, Georgiában és Libanonban volt pusztító hatással. Ezen országoknak szinte az egész területét sújtotta szárazság, elérve Örményország esetében a 99 százalékot, Georgia esetében a 97 százalékot, Libanonban pedig a 96 százalékot - derült ki az uniós aszálymegfigyelő intézet elemzéséből.

Kezdőlap    Külföld    Soha nem mértek olyan durva aszályt Európában, mint most augusztusban

európa

aszály

augusztus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dobrowiecki Péter: a NATO az egyetlen garancia, a közös uniós haderőt Varsó elutasítja

Dobrowiecki Péter: a NATO az egyetlen garancia, a közös uniós haderőt Varsó elutasítja

Bár a lengyel politika semmiképpen nem lett megértőbb Oroszországgal szemben, Ukrajna megítélése jelentősen megváltozott Lengyelországban – mondta Dobrowiecki Péter, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. A Lengyelország-szakértő beszélt az orosz dróntámadás következményeiről, Varsó megosztottságáról és az amerikai kapcsolatrendszer előnyeiről is.
VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszélyes tárgyak kerültek elő a szekrény mélyéről, evakuálni kellett egy egész iskolát

Veszélyes tárgyak kerültek elő a szekrény mélyéről, evakuálni kellett egy egész iskolát

Több tucat lőszert találtak egy szekrényben a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban csütörtökön, az intézményt egy időre kiürítették.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek

Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek

Még a kerítésünk is meglepően sok mindent elárulhat rólunk. A magyarok számára elsősorban a biztonságot, a magánélet védelmét és emellett a rendezettséget jelenti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump praises 'unbreakable bond' with UK as he and Starmer address business leaders

Trump praises 'unbreakable bond' with UK as he and Starmer address business leaders

Keir Starmer welcomes Donald Trump to his "home from home" as the pair meet business chiefs in Chequers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 13:42
Dobrowiecki Péter: a NATO az egyetlen garancia, a közös uniós haderőt Varsó elutasítja
2025. szeptember 18. 13:18
Magyar konzulátus nyílt Japán egyik legfontosabb gazdasági központjában
×
×
×
×