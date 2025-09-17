ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.04
usd:
329.16
bux:
99347.92
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A drónfelvételen migránsok gumicsónakban kelnek át a La Manche-csatornán 2023. augusztus 24-én. A brit belügyminisztérium jelentése szerint húszéves csúcsot ért el a benyújtott menedékkérelmek száma Nagy-Britanniában, a 2022. május és 2023. május közötti 12 hónapban 19 százalékkal nőtt a menedékkérők aránya. A közlemény szerint ezen időszakban 78 768 menedékkérelmet nyújtottak be a szigetországba illegálisan érkezők.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Rémálom a vízen: kínzások és gyilkosságok az illegális bevándorlók hajóján

Infostart / MTI

50 ember meghalt: kínzások és gyilkosságok gyanújával tartóztattak le 19 illegális bevándorlót Spanyolországban

Előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság Spanyolországban 19 illegális bevándorlót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy utastársaik közül 50 embert bántalmaztak, kínoztak és megöltek egy csónakban, amikor az Atlanti-óceánon keltek át Afrika felől a Kanári-szigetekre – közölte a spanyol rendőrség szerdán.

A hatóság tájékoztatása szerint a parti őrség augusztus 24-én mentette ki a parttól mintegy 400 kilométerre sodródó 20 méteres csónakot és a benne utazó 248 embert, akiket Gran Canaria szigetére szállítottak.

Az utasok közül többen is elmondták a hatóságoknak, hogy Szenegálból indultak el 11 nappal korábban, de akkor még jóval többen voltak, a becslések szerint mintegy 300-an.

A tanúvallomások szerint az utasok egy csoportja a csónak parancsnokságaként lépett fel, és erőszakot alkalmazott a többiekkel szemben.

Boszorkánysággal vádoltak meg néhányakat, amikor gond volt a motorral, rosszra fordult az időjárás, vagy elfogyott az élelem, de az is okot adott a bántalmazásra, ha valaki tiltakozott a körülmények és a bánásmód ellen.

Voltak, akiket élve vízbe dobtak és sorsukra hagytak, míg másokat megkínoztak vagy meg is gyilkoltak a csónakban

– derült ki a beszámolókból, amelyek alapján a rendőrség nyomozást indított.

A gyanúsítottakkal szemben illegális bevándorlás elősegítésének és emberölés bűncselekménye miatt indult eljárás.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Külföld    Rémálom a vízen: kínzások és gyilkosságok az illegális bevándorlók hajóján

gyilkosság

spanyolország

embercsempészet

migránsok

szenegál

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatt szükségessé vált kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről. Vitályos Eszter kormányszóvivő frissen lezárt beruházásokról tájékoztatott. Gazdagon szó esett a honvédelmi miniszter testőrének balesetéről és az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtudtuk, hatalmas uniós támogatásnak örülhetnek a magyar gazdák!

Megtudtuk, hatalmas uniós támogatásnak örülhetnek a magyar gazdák!

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta, mekkora minimális összegekre számíthatnak a tagállamok a 2027 utáni Közös Agrárpolitika keretében. Magyarország az új rendszerben a környező országokhoz képest közepes mértékű forrást kap, amely alacsonyabb a jelenlegi ciklusban jóváhagyottnál. Az új költségvetési logika miatt a vidékfejlesztési pénzek más forrásokba kerülnek, így a teljes agrártámogatási rendszer jelentősen átalakul. A most meghatározott minimumösszegek célja, hogy biztosítsák a gazdák jövedelmének stabilitását a következő hét évben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keverd meg a hétvégéd: lecsófesztivál, vásári kavalkád és jókedv a Nyitott Piacok Napján

Keverd meg a hétvégéd: lecsófesztivál, vásári kavalkád és jókedv a Nyitott Piacok Napján

Ízek és zenék töltik meg a piacokat szeptember közepén: idén ismét megrendezik a Nyitott Piacok Napját, amelynek főszereplője a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása, a lecsó.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and royals watch military ceremony in Windsor ahead of Red Arrows flypast

Trump and royals watch military ceremony in Windsor ahead of Red Arrows flypast

Keir Starmer and his wife joined the event at Windsor Castle, with a state banquet to follow later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 17:39
Szergej Lavrov kitiltja Európát a tárgyalásokról
2025. szeptember 17. 16:39
Az EU újfajta viszonyt kezd Indiával a vámháborúk idején
×
×
×
×