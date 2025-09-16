Két turista megmártózott Velence fő csatornájában, repült is a büntetés és a kitiltás

Megbüntettek és két teljes napra kiutasítottak Velencéből egy külföldi párt, miután megfürödtek a város főcsatornájában, a Canal Grandéban. A brit férfinak és a román nőnek fejenként 450 eurós bírságot kell fizetnie. A párt gondolások jelentették fel, a rendőrség szerint idén ez már az 1136. kiutasítás illetlen viselkedés miatt – írja a CNN híradása nyomán az Index.

Beszámolók szerint a turisták a Szent Márk tér közelében található Accademia hídnál ugrottak be a vízbe és a gondolások azonnal értesítették a hatóságokat, akik kiemelték őket a vízből. Velence biztonsági tanácsosa, Elisabetta Pesce közölte, hogy köszöni a gondolások együttműködését, mert ahogy fogalmazott, a város meg kell védeni azoktól, akik nem tisztelik. Egyszersmind hangsúlyozta, hogy illemszabályokat kell bevezetni látogatók és lakosok számára egyaránt.

Velence csatornáiban több okból sem szabad úszkálni: egyrészt állandó a hajóforgalom, másrészt a víz tisztasága sem éppen megfelelő az ilyesmihez. Az idei 1136 kiutasításból legalább 10 a fürdőzések miatt történt.