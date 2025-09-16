ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
329.98
bux:
99997.61
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Két turista megmártózott Velence fő csatornájában, repült is a büntetés és a kitiltás

Infostart

Az eset nem egyedi, sőt idén már több alkalommal is előfordult, így a város kötelező illemszabályok bevezetését fontolgatja.

Megbüntettek és két teljes napra kiutasítottak Velencéből egy külföldi párt, miután megfürödtek a város főcsatornájában, a Canal Grandéban. A brit férfinak és a román nőnek fejenként 450 eurós bírságot kell fizetnie. A párt gondolások jelentették fel, a rendőrség szerint idén ez már az 1136. kiutasítás illetlen viselkedés miatt – írja a CNN híradása nyomán az Index.

Beszámolók szerint a turisták a Szent Márk tér közelében található Accademia hídnál ugrottak be a vízbe és a gondolások azonnal értesítették a hatóságokat, akik kiemelték őket a vízből. Velence biztonsági tanácsosa, Elisabetta Pesce közölte, hogy köszöni a gondolások együttműködését, mert ahogy fogalmazott, a város meg kell védeni azoktól, akik nem tisztelik. Egyszersmind hangsúlyozta, hogy illemszabályokat kell bevezetni látogatók és lakosok számára egyaránt.

Velence csatornáiban több okból sem szabad úszkálni: egyrészt állandó a hajóforgalom, másrészt a víz tisztasága sem éppen megfelelő az ilyesmihez. Az idei 1136 kiutasításból legalább 10 a fürdőzések miatt történt.

Kezdőlap    Külföld    Két turista megmártózott Velence fő csatornájában, repült is a büntetés és a kitiltás

olaszország

veszély

velence

kitiltás

csatorna

büntetés

fürdőzés

turisták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Állami látogatásra, III. Károly brit uralkodó vendégeként Nagy-Britanniába érkezik kedden Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump. Több napot itt töltenek, csütörtökön utaznak tovább.
 

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump nem csak Európának üzent az orosz energia tilalmáról

Lengyel kormányzati épületeket ért dróntámadás

Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tömeges járattörlések miatt rekedhetnek utasok Európa egyik legnagyobb repülőterén

Tömeges járattörlések miatt rekedhetnek utasok Európa egyik legnagyobb repülőterén

A KLM holland légitársaság mintegy 100 járatot töröl szerdán az amszterdami Schiphol repülőtér földi személyzetének sztrájkja miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó

Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó

2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel has committed genocide in Gaza, UN commission of inquiry says

Israel has committed genocide in Gaza, UN commission of inquiry says

The panel finds that four of the five genocidal acts defined under international law have been carried out against Palestinians during the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 10:28
Donald Trump egy harmadik nagyvárosban is beveti a Nemzeti Gárdát
2025. szeptember 16. 09:52
Droghiány lesz? Döbbenetes mennyiségű metamfetamint sikerült lefoglalni
×
×
×
×