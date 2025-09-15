ARÉNA
Virágok és mécsesek a helyszín közelében, a svédországi Örebróban 2025. február 7-én, miután három nappal korábban egy férfi lövöldözött és tíz embert megölt egy felnőttképzési központban. A támadó végül öngyilkos lett. Az örebrói volt az eddigi legsúlyosabb tömeggyilkosság Svédországban.
Nyitókép: MTI/AP/Szergej Gric

Éles magyar–svéd vita kormányfői szinten a svédországi jogállami helyzet miatt

Infostart

Orbán Viktor Svédországot bíráló bejegyzése vihart kavart. A magyar kormányfő az X-en arról írt, hogy miközben a svédek kioktatják Magyarországot a jogállamiságról, saját országukban már tinédzsereket is használnak gyilkosként a bűnbandák. A svéd kormányfő szerint Orbán Viktor valótlanságot állít, újabb magyar reakciók szerint nem kérünk jogállamisági leckéket a robbantások és a bandaháborúk országából.

„Barbarizmus vert gyökeret Európa egyik legnagyobb nemzetének hazájában, Svédországban a hagyományos értékek elhagyása, a józan ész mellőzése és a gyenge kormányzás következtében” – írta Orbán Viktor az X-en hétfőn.

A magyar kormányfő kifejtette, Svédországban az igazságszolgáltatás büntetlenül hagyja tevékenykedni a kiskorúakat kihasználó bűnszervezeteket.

"A svéd kormány minket oktat ki a jogállamiságról. Mindeközben a Die Welt szerint szervezett bűnözői hálózatok svéd gyerekekkel végeztetnek el gyilkosságokat, annak tudatában, hogy a rendszer úgysem ítéli el őket. Egy ország, amely egykor a rendről és a biztonságról volt ismert, jelenleg éppen összeomlik: több mint 280 kiskorú lányt vettek őrizetbe gyilkosságért, családok élnek félelemben. Szívszaggató a helyzet. A svédek jobbat érdemelnek!" - írta Orbán Viktor.

Az X-en a bejegyzéshez csatolt videofelvételen Orbán Viktor arról beszélt, "a hét híre, hogy Svédországban letartóztattak 284 kiskorú lányt emberölés miatt, a maffia arra használta őket, hogy velük lövették fejbe az áldozataikat, mert őket nem lehet elítélni".

„Így mennek tönkre, minden szabály, minden rend felbomlik, és marad helyette a barbarizmus. Nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem ezek kijelentkeztek a civilizációból” – mondta a kormányfő.

„A jogállam célja, hogy garantáljuk népünk biztonságát. Ahol kiskorú lányokat rendszerszinten használnak fel gyilkosságokhoz, ott a jogállam halott” – írta Orbán Viktor.

Hozzáfűzte: „Svédország a barátunk, a svéd nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk Önökért! Isten áldja Svédországot!”.

A svéd kormányfő szerint ezek hazugságok

A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson reagált a magyar kormányfő kijelentéseire.

„Ezek felháborító hazugságok. Nem meglepő, hogy olyan embertől származnak, aki a saját hazájában rombolja le a jogállamiságot. Orbán kétségbeesett a közelgő magyar választások előtt” – írta.

A német Die Welt cikke szerint a svéd kormánykoalíció – köztük Ulf Kristersson miniszterelnök – az Express nevű lapban jelentette be: 13 évre csökkentik bizonyos erőszakos bűncselekmények büntetőjogi felelősségre vonásának alsó korhatárát. Az indoklás szerint a lépésre azért van szükség, mert a szervezett bűnözés egyre több gyermeket von be robbantásokba és gyilkosságokba, gyakran lányokat toborozva - írja az Index.

A statisztikák nyugtalanítóak: 2024-ben körülbelül 280, 15–17 év közötti lány ellen indult eljárás gyilkosság, gondatlanságból elkövetett emberölés vagy más erőszakos cselekmény miatt. Nem ismert, ezek közül hány esetben játszott szerepet közvetlenül a szervezett bűnözés, de a tendencia egyértelmű.

A háttérben komoly vita zajlik: sokan a sikertelen integrációt és a párhuzamos társadalmak kialakulását okolják a bűnbandák erősödéséért. Kristersson már 2024 nyarán, évértékelő beszédében így fogalmazott: „Felelőtlen bevándorlási politika és sikertelen integráció vezetett ide. A kirekesztés melegágyat biztosít a bűnbandáknak, ahol könyörtelenül toborozhatnak gyerekeket és képezhetnek ki leendő gyilkosokat.”

László András: Nem kérünk jogállamisági leckét Svédország vezetőjétől

László András fideszes EP-képviselő Facebook-bejegyzésében visszautasította a svéd miniszterelnök szavait. A politikus szerint nem egy olyan ország vezetőjének kellene jogállamisági leckéket osztogatnia, ahol a robbantások és a bandaháborúk mindennaposak.

László emlékeztetett: a svéd sajtó maga számolt be arról, hogy idén év elején szinte napi rendszerességgel történt robbantásos leszámolás, és maga Ulf Kristersson is elismerte, hogy a hatóságok nem urai a helyzetnek. A képviselő hozzátette: még a korábbi szociáldemokrata kormány egyik vezetője is a választási vereség után beismerte a migrációs politika kudarcát, és Svédországban többször felmerült, hogy a hadsereget is be kell vetni a bűnbandák ellen.

