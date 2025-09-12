ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.62
usd:
334.38
bux:
101349.62
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Police car in action with blinking light and siren signal at night in the city. Blurred bokeh background, public lighting lamps.
Nyitókép: zozzzzo/Getty Images

Magyar tragédia történt Horvátországban

Infostart

Túl gyorsan ment, ezért halt megy egy magyar motoros Horvátországban, amikor teherautóval ütközött Karlobagnál a D8-as autóúton. Egy másik magyar is megsérült.

Meghalt egy magyar motoros, és megsérült egy másik magyar motoros az adriai autóúton, miután teherautóval ütköztek. A baleset oka az volt a horvát rendőri jelentés szerint, hogy a magyar motorosok a megengedettnél gyorsabban mentek – írja az Index a horvát Index cikke alapján.

A tragédia csütörtökön kora délután Karlobagnál, a D8-as jelzésű adriai főúton történt. Az ütközésben egy pótkocsis teherautó és három motorkerékpár vett részt – közölte a Lika–Senj megyei rendőrség.

A teherautót egy 45 éves horvát állampolgár vezette Zadar felől Rijeka irányába a D8-as autóúton, de szemből három motorkerékpár érkezett. A rendőrségi jelentés szerint egy 44 éves magyar állampolgár a túl nagy sebesség miatt frontálisan nekiütközött a szemből érkező teherautónak. Utána egy másik, 42 éves magyar motoros érkezett, aki szintén túl gyorsan jött, ezért elvesztette uralmát a jármű felett és elesett. A motorja továbbgurult, és nekiütközött a harmadik motornak, amelyet egy 31 éves német állampolgár vezetett. A 44 éves magyar motoros a helyszínen meghalt, a másik, 42 éves magyar motoros könnyebb sérüléseket szenvedett.

Kezdőlap    Külföld    Magyar tragédia történt Horvátországban

baleset

horvátország

motoros

karlobag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak

Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak

A Münchenben zajló Nemzetközi Autószalon még inkább ráirányította a figyelmet az autóipar jövőjére. Noha a kiállítók az elektromos meghajtású autók újabb modelljeivel „villogtak”, körükben is erősödtek a belső égésű motorok tervezett tilalmának ellenzői. Az Európai Bizottság elnöke értesülések szerint megingathatatlan a menetrendet illetően.
 

Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább robog a magyar tőzsde sztárja

Tovább robog a magyar tőzsde sztárja

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: érkezik a Michigani fogyasztói bizalmi index, ami az Egyesült Államok egyik legfontosabb fogyasztói hangulatmutatója, mely során a háztartásokat kérdezik a jelenlegi pénzügyi helyzetükről, a gazdaság kilátásairól, a fogyasztási és vásárlási hajlandóságukról. Ez azért fontos, mert az USA GDP-jének jelentős részét a fogyasztás adja, ezért a fogyasztói bizalom változása közvetlen hatással lehet a gazdasági növekedésre, az inflációs kilátásokra és a kamatkörnyezet alakulására is. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig bizonytalan a hangulat, a magyar tőzsde pedig egyre nagyobb esésben van. A 4iG és a Rába azonban ma is nagyot ralizik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért

Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért

A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén: a játékosok cipői eltűntek a norvégiai úton.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I think we have him,' Trump says of Kirk suspect, as FBI head to give update

'I think we have him,' Trump says of Kirk suspect, as FBI head to give update

The president says "someone very close" to Charlie Kirk's alleged killer turned him in - follow live as officials give update.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 15:48
Súlyos dolgot kért Magyarországtól az amerikai miniszter
2025. szeptember 12. 15:25
Szakértő: nem volt egyhangú a Jair Bolsonaro volt brazil elnököt elítélő döntés, nem véletlenül
×
×
×
×