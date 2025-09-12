Magyar tragédia történt Horvátországban

Meghalt egy magyar motoros, és megsérült egy másik magyar motoros az adriai autóúton, miután teherautóval ütköztek. A baleset oka az volt a horvát rendőri jelentés szerint, hogy a magyar motorosok a megengedettnél gyorsabban mentek – írja az Index a horvát Index cikke alapján.

A tragédia csütörtökön kora délután Karlobagnál, a D8-as jelzésű adriai főúton történt. Az ütközésben egy pótkocsis teherautó és három motorkerékpár vett részt – közölte a Lika–Senj megyei rendőrség.

A teherautót egy 45 éves horvát állampolgár vezette Zadar felől Rijeka irányába a D8-as autóúton, de szemből három motorkerékpár érkezett. A rendőrségi jelentés szerint egy 44 éves magyar állampolgár a túl nagy sebesség miatt frontálisan nekiütközött a szemből érkező teherautónak. Utána egy másik, 42 éves magyar motoros érkezett, aki szintén túl gyorsan jött, ezért elvesztette uralmát a jármű felett és elesett. A motorja továbbgurult, és nekiütközött a harmadik motornak, amelyet egy 31 éves német állampolgár vezetett. A 44 éves magyar motoros a helyszínen meghalt, a másik, 42 éves magyar motoros könnyebb sérüléseket szenvedett.