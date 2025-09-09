Először nem Németország a menedékkérők első számú európai célpontja

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) legújabb felmérése szerint az idén június végéig csaknem 399 ezer új menedékkérelmet nyújtottak be, ami 2024 első félévéhez összességében képest 114 ezres, azaz 23 százalékos csökkenést jelent. A visszaesés főként abból ered, hogy Szíriából jelentősen kevesebben érkeztek, viszont Venezuela új kibocsátó ország lett, 49 ezren kértek letelepedési engedélyt Európában, ami 31 százalékos növekedés.

A kibocsátó országok megváltozása miatt jelentősen módosult a fő célországok listája is: Németország az első féléves adatok szerint most először nem a menedékkérelmek első számú európai célpontja. A listát az idén már Franciaország vezeti 78 ezer kérelemmel, alig megelőzve Spanyolországot (77 ezer), míg Németország a harmadik helyre csúszott vissza 70 ezer kérelemmel. A negyedik hely a 64 ezres Olaszországé, a sorban ötödik Görögországban már csak 27 ezren élnének a menedékjoggal.

A fő célországokban Franciaország kivételével a számok mindenütt csökkentek, de a legjelentősebben Németországban, mégpedig 43 százalékkal. Olaszországban a csökkenés 25, míg Spanyolországban 13 százalékos volt. A venezuelai menedékkérők túlnyomó többsége a spanyol nyelv miatt Spanyolországban jelentkezett. Nagy-Britannia az EU-ból történt kilépése óta nem szerepel a listán.

Az adatok szerint ugyanakkor mindezzel párhuzamosan szigorítottak az illetékes hatóságok is. Az ügynökség szerint az úgynevezett elismerési arány az eddig mért legalacsonyabb szintre csökkent. Ez valójában azt jelenti, hogy első körben a beérkezett kérelmek 25 százalékát hagyták jóvá.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az illetékes hatóságok ugyanakkor június végéig több mint 900 ezer kérelemről első fokon még nem döntöttek.