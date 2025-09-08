ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
Nyitókép: Pixabay

Valószínűleg élete végéig börtönben marad az ausztrál gombás gyilkos

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az ötvenéves nő szándékosan mérges gombával készítette el az ebédet, ezzel három ember halálát okozva.

Mint arról az Infostart is beszámolt, egy ausztrál nő még 2023-ban mérges gomba felhasználásával készített Wellington bélszínt, aminek elfogyasztása után gombamérgezésben meghalt az apósa, az anyósa, valamint anyósának húga. A helyi lelkész is hivatalos volt, ő azonban csak súlyosan megbetegedett. Az esküdtszék július elején mondta ki, hogy a vádlott, Erin Patterson bűnös.

A nőt most életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 33 évig nem lehet feltételes szabadlábra helyezni

– írja a The Guardian beszámolója nyomán a 444.

A lelkész, aki túlélte a mérgezést, augusztusban a legfelsőbb bíróság előtt közölte, hogy nem tekint magára Erin Patterson áldozataként, illetve megbocsát a nőnek, amiért megpróbálta őt megölni, de amiatt nem tud neki megbocsátani, hogy három másik embert megölt.

Külföld    Valószínűleg élete végéig börtönben marad az ausztrál gombás gyilkos

gyilkosság

bíróság

ítélet

ausztrália

gombamérgezés

életfogytiglan

