Valószínűleg élete végéig börtönben marad az ausztrál gombás gyilkos

Mint arról az Infostart is beszámolt, egy ausztrál nő még 2023-ban mérges gomba felhasználásával készített Wellington bélszínt, aminek elfogyasztása után gombamérgezésben meghalt az apósa, az anyósa, valamint anyósának húga. A helyi lelkész is hivatalos volt, ő azonban csak súlyosan megbetegedett. Az esküdtszék július elején mondta ki, hogy a vádlott, Erin Patterson bűnös.

A nőt most életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 33 évig nem lehet feltételes szabadlábra helyezni

– írja a The Guardian beszámolója nyomán a 444.

A lelkész, aki túlélte a mérgezést, augusztusban a legfelsőbb bíróság előtt közölte, hogy nem tekint magára Erin Patterson áldozataként, illetve megbocsát a nőnek, amiért megpróbálta őt megölni, de amiatt nem tud neki megbocsátani, hogy három másik embert megölt.