2025. szeptember 3. szerda
Nyitókép: Unsplash

Megindultak Izrael tankjai

Infostart

Az izraeli haderő több tízezer tartalékost szólított szolgálatba kedden, a vezérkari főnök szerint pedig már meg is indultak a zsidó állam erői Gázavárosba.

Izrael megkezdte a szárazföldi hadműveletet Gázavárosban, jelentette be kedden Eyal Zamir, az Izraeli Védelmi Erők vezérkari főnöke – írja az ABC News híradása nyomán a Portfolio.

Eyal Zamir a nemrégiben behívott tartalékosoknak azt mondta: „Fokozzuk és erősítjük hadműveletünk csapásait, ezért hívtunk be benneteket.” Beszédében hozzátette, az IDF már megkezdte a gázavárosi hadműveletet.

Kedden több tízezer tartalékost soroztak be az Izraeli Védelmi Erőkhöz, ami a jelenlegi legnagyobb egyszeri sorozás a Hamász elleni konfliktus kezdete óta. Hivatalosan mintegy 40-50 ezer katonának kellett szolgálatba állnia a napon, ugyanakkor az átlagosnál többen kérelmezték a felmentést személyes, vagy anyagi okokra hivatkozva.

Több százan tiltakozó peticiót is aláírtak, miszerint nem szolgálják a Gázavárosban zajló, „nyilvánvalóan illegális” hadműveletet.

izrael

hadművelet

idf

izraeli hadsereg

gázaváros

