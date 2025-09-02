ARÉNA
Flag of East Germany
Nyitókép: Getty Images / ricochet64

Szinte kiürül Németország egyik része

Infostart / MTI

Több mint 15 százalékkal csökkent a népesség Németország keleti részén 1990 óta – derült ki a hivatalos adatokból.

A fővárost, Berlint nem számítva az egykori NDK öt tartományában átlagosan 16 százalékkal élnek kevesebben ma, mint a berlini fal leomlása és Németország egyesítése előtt. Szász-Anhalt tartományban 26 százalékkal, Thüringiában 20 százalékkal, Mecklenburg-Elő-Pomerániában pedig 18 százalékkal csökkent a népesség.

A szövetségi statisztikai hivatal adatai szerint ezzel szemben Nyugat-Németországban átlagosan 10 százalékkal gyarapodott a népesség 1990 után. A legnagyobb emelkedést Bajorországban tapasztalták, ahol 16 százalékkal emelkedett a lakosság lélekszáma.

Az újraegyesítés után – 1991 és 2010 között – összesen 1,2 millió ember költözött a keleti országrészből nyugatra

a jobb munkalehetőségek reményében az egykori keletnémet gazdasági rendszer összeomlása után. Németország teljes népessége 5 százalékkal nőtt 1990 óta: 79,8 millióról 83,6 millióra 2024 végére.

