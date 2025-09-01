Megdőlt a korábbi rekord: 160 helyett 200-zal száguld a gyorsvonat – videó

A hét kocsiból álló Pendolino szerelvény kilencven perc alatt tette meg a dél-csehországi Ceské Budejovice és Prága és közötti távolságot. "A gyorsvonat sebessége az út két, együttesen mintegy 20 kilométeres korszerűsített szakaszán érte el a Pendolino vonatok engedélyezett maximális óránkénti 200 kilométeres sebességét" - mondta Martin Kupka közlekedésügyi miniszter újságíróknak a prágai központi pályaudvaron.

A Prága-Ceské Budejovice vonalon ezentúl két Pendolino szerelvény fog közlekedni. A hagyományos gyorsvonatok jelenleg mintegy 100-105 perc alatt teszik meg ezt az utat, most ez 5 perccel lesz rövidebb.

"Új korszakba léptünk, amikor a cseh vasúton közlekedő vonatok elérik az óránkénti 200 kilométeres sebességet. Negyedszázad után történt meg az újabb nagy előrelépés, az óránkénti 160 kilométeres sebességet 2000-ben vezettük be" - fejtette ki a miniszter.

Leszögezte: európai uniós pénzekből jelenleg több szakaszon is folynak a korszerűsítési munkák, amelyek befejezése után érhetik el a vonatok az új maximális sebességet, legközelebb a Brno-Prerov közti vonalon adnak át egy olyan szakaszt, amely lehetővé teszi ezt.

"Célunk, hogy ilyen nagysebességű vonatokkal kapcsoljuk össze mihamarabb a cseh és morva nagyvárosokat" - mondta Michak Krapinec, a Ceská dráhy (Cseh Vasút) vezérigazgatója újságíróknak. A vasút már rendelkezik néhány ComfortJet szerelvénnyel, amelyeket Vectron mozdony vontat és maximális engedélyezett sebességük óránként 230 kilométer - jegyezte meg.

A korszerű Pendolino szerelvényeket a Cseh Vasút 2004/2005-ben vezette be, s jelenleg hét ilyen szerelvénnyel rendelkezik, amelyek a Prága-Ostrava, illetve Prága Brünn-vonalon járnak