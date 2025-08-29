ARÉNA
Toronto, Canada - January 20, 2024: Temu, PayPal and various other apps on an Apple iPhone.
Nyitókép: Kenneth Cheung/Getty Images

Több ország sem bír el a Temuval és a Sheinnel

Infostart

Az Európai Bizottság szerint néhány ország szinte teljes egészében hanyagolja a Kínából dömpingszerűen érkező csomagok vámellenőrzését, mivel egyszerűen kiesett a kezükből a kontroll.

Az Európai Bizottság csütörtöki jelentése szerint számos uniós ország nem végzi el a feladatát és hanyagolja a dömpingként beáramló nem biztonságos e-kereskedelmi termékek vámkezelését – írja az Euractiv cikke nyomán az Economx.

A felmérés szerint egyes uniós tagállamok lényegében elvesztették a kontrollt a vámellenőrzések felett, így akadálytalanul áramlanak a kínai hiperdiszkont platformok, például a Temu és a Shein csomagjai az unió piacára. Emellett hiába növekszik az unióban elvégzett vámellenőrzések összesített száma, a potenciálisan veszélyes árukat tartalmazó csomagok valahogy átcsúsznak a rendszeren.

A dokumentum szerint három ország 1 millió beérkezett csomagra vetítve 10 alatti számjegyű ellenőrzést végez.

Azonban szándékosan nem nevezi meg ezeket a tagállamokat, mivel úgy tisztességtelen kereskedők célpontjává válhatnak. Emiatt az Európai Bizottság „mélyreható párbeszédet” folytat az érintett országokkal és értékeli az általuk beküldött cselekvési terveket.

Ezzel párhuzamosan az uniós intézmények tárgyalásokat folytatnak az EU vámszabályainak reformjáról, amelynek célja egy központi „adatközpont” bevezetése, amely összeköti a nemzeti hatóságokat. A Bizottság arra számít, hogy ez a központ segíteni fogja a vám- és piacfelügyeleti hatóságokat a jobb kommunikációban.

Tavasszal látott napvilágot egy reformtervezet, ami szerint az Európai Bizottság 2 eurós kezelési díjat vetne ki a 150 euró alatti, közvetlenül a fogyasztóknak érkező csomagokra, ami jelentős változásokat eredményezhet a piacon, mivel jelenleg több – főleg kínai – cégtől ingyenes szállítási díjjal lehet rendelni Európába.

A kezelési díj bevezetése csak egy része annak az átfogó reformnak, amelynek célja egy egységes uniós vámhatóság és egy közös informatikai rendszer létrehozása.

A reformot eredetileg 2028-ra tervezték, de az Európai Bizottság már a jövő évtől elindítaná. A legutóbb javasolt díj ideiglenes lenne, amíg a 150 euró alatti csomagokra vonatkozó adómentességi szabályokat felül nem vizsgálják.

