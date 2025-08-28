Az ifo szerint mintha zsugorodna a német gazdaság

Az ifo intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) honlapján olvasható összefoglaló alapján a német vállalatok új munkavállalók felvételi terveit számszerűsítő mutató, az ifo "foglalkoztatási barométere" a júliusban jegyzett 94,0 pontról 93,8 pontra csökkent augusztusban.

A munkaerőpiac továbbra is válságban van - nyilatkozta Klaus Wohlrabe, az ifo felmérésekért felelős vezetője. A stagnáló gazdaság óvatos személyzeti tervezésre készteti a vállalatokat - tette hozzá. Az ifo felmérése szerint a feldolgozóipar foglalkoztatási barométere az előző havi mínusz 18,1 pontról mínusz 17,1 pontra emelkedett augusztusban, ami azt jelenti, hogy az iparban továbbra is számos vállalat készül arra, hogy kevesebb munkaerővel kell beérnie a jövőben.

A foglalkoztatási barométer a kereskedelemben mínusz 14,0 pontról mínusz 11,8 pontra emelkedett augusztusban, az ágazatban továbbra is csökken a létszám, de kisebb mértékben, mint a közelmúltban.

A szolgáltatóipari szektorban ugyanakkor kissé romlott a helyzet: a foglalkoztatási barométer az előző havi plusz 0,5 pontról mínusz 1,4 pontra süllyedt, augusztusban ismét negatív tartományba került. A német építőiparban is kissé romlott az indikátor augusztusban az előző havihoz képest, az ifo közleménye szerint az építőipar várhatóan nagyjából változatlan szinten tartja munkaerő-állományát a következő hónapokban.

Az ifo intézet németországi foglalkoztatási barométere mintegy 9500 vállalat részvételével végzett havi felmérésen alapul. A megkérdezett cégek a következő három hónapra vonatkozó foglalkoztatási terveikről számolnak be.