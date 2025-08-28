ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.61
usd:
340.8
bux:
104911.9
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Az ifo szerint mintha zsugorodna a német gazdaság

Infostart / MTI

Németországban csökkent a vállalatok foglalkoztatási hajlandósága augusztusban a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének felmérése szerint.

Az ifo intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) honlapján olvasható összefoglaló alapján a német vállalatok új munkavállalók felvételi terveit számszerűsítő mutató, az ifo "foglalkoztatási barométere" a júliusban jegyzett 94,0 pontról 93,8 pontra csökkent augusztusban.

A munkaerőpiac továbbra is válságban van - nyilatkozta Klaus Wohlrabe, az ifo felmérésekért felelős vezetője. A stagnáló gazdaság óvatos személyzeti tervezésre készteti a vállalatokat - tette hozzá. Az ifo felmérése szerint a feldolgozóipar foglalkoztatási barométere az előző havi mínusz 18,1 pontról mínusz 17,1 pontra emelkedett augusztusban, ami azt jelenti, hogy az iparban továbbra is számos vállalat készül arra, hogy kevesebb munkaerővel kell beérnie a jövőben.

A foglalkoztatási barométer a kereskedelemben mínusz 14,0 pontról mínusz 11,8 pontra emelkedett augusztusban, az ágazatban továbbra is csökken a létszám, de kisebb mértékben, mint a közelmúltban.

A szolgáltatóipari szektorban ugyanakkor kissé romlott a helyzet: a foglalkoztatási barométer az előző havi plusz 0,5 pontról mínusz 1,4 pontra süllyedt, augusztusban ismét negatív tartományba került. A német építőiparban is kissé romlott az indikátor augusztusban az előző havihoz képest, az ifo közleménye szerint az építőipar várhatóan nagyjából változatlan szinten tartja munkaerő-állományát a következő hónapokban.

Az ifo intézet németországi foglalkoztatási barométere mintegy 9500 vállalat részvételével végzett havi felmérésen alapul. A megkérdezett cégek a következő három hónapra vonatkozó foglalkoztatási terveikről számolnak be.

Kezdőlap    Külföld    Az ifo szerint mintha zsugorodna a német gazdaság

németország

gazdaság

foglalkoztatottság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bejelentés: nagy átállás jön a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál

Bejelentés: nagy átállás jön a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál

Csak tudásalapon és a hatékonyság növelésével lehet sikeres a jövőben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – jelentette ki a köztestület elnöke abból az alkalomból, hogy az első iparkamarákat 175 évvel ezelőtt hozták létre Magyarországon. A jubileumi ünnepséget Sopronban tartották.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás

Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás

Megtudhatod, hogyan hatnak egymásra a forint, az euró és a dollár, és milyen tényezők mozgatják az árfolyamokat. Kivesézzük a magyar és külföldi piacok alapjait, valamint azt, hogyan építhetsz stabil stratégiát a változékony devizapiaci környezetben. Gyakorlati példákon keresztül megmutatjuk, hogyan használhatod ki a devizák ingadozását, hogy előnyt kovácsolj belőlük. Ha szeretnéd magabiztosabban kezelni a nemzetközi piacok kihívásait, és okosan dönteni, itt a helyed!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan Otthon Start rendelet jelent meg: komoly kötelessége lesz a bankoknak, ingatlanosoknak

Váratlan Otthon Start rendelet jelent meg: komoly kötelessége lesz a bankoknak, ingatlanosoknak

A bankoknak és ingatlanhirdetőknek egységes arculatot és üzenetet kell használniuk a kormány által előírt kézikönyv alapján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI investigates Minneapolis school shooting as anti-Catholic hate crime

FBI investigates Minneapolis school shooting as anti-Catholic hate crime

Two children were killed when an attacker opened fire through the windows of the city's Annunciation Church.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 07:39
A bevándorlók már úgy érzik, Németországban nem látják őket szívesen – de azért maradnának
2025. augusztus 28. 07:25
Pekingbe utazik Vlagyimir Putyin
×
×
×
×