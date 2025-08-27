ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda
román lei
Nyitókép: Pixabay

Munkabeszüntetéssel tiltakoznak a bírák és az ügyészek Romániában

Infostart / MTI

Több romániai táblabíróság és törvényszék alkalmazottai bejelentették, hogy szerdától részlegesen beszüntetik a munkát, tiltakozásul amiatt, hogy a kormány az eddiginél rosszabb nyugdíjazási feltételeket készül életbe léptetni a bírák és ügyészek számára.

A bukaresti, galaci, gyulafehérvári, nagyváradi, konstancai, jászvásári és ploiesti-i táblabíróság bíráinak, illetve a bukaresti törvényszék ügyészeinek közgyűlése kedden úgy döntött, hogy - a kényszerintézkedésekről szóló ügyek kivételével - elnapolják a tárgyalásokat mindaddig, amíg a kormány vissza nem vonja a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezetét, amelyet a deficitcsökkentő intézkedések második csomagjának részeként, parlamenti vita nélkül, úgynevezett "kormányzati felelősségvállalással" tervez életbe léptetni.

Az igazságszolgáltatás szakmai szervezeteként működő legfelsőbb bírói tanács (CSM) kedden sajtóközleményben tudatta, hogy az országnak mind a 16 fellebbviteli instanciája felhívással fordult a másik két hatalmi ág (a törvényhozás és végrehajtó hatalom) felé, amelyben az igazságszolgáltatási nyugdíjreformról szóló törvénytervezet azonnali visszavonását és a bírói hatalom elleni "agresszív kampány" beszüntetését követeli, amely szerintük veszélybe sodorja a jogállamiságot.

A CSM szerint a - korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét a jövőben megszüntető, a bírák és ügyészek nyugdíját a nettó bérük szintje alá csökkentő - kormányzati törvénykezdeményezés az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadás, amely az igazságszolgáltatás destabilizálásának veszélyét hordozza magában.

A bukaresti négypárti koalíciós kormányt vezető Ilie Bolojan liberális miniszterelnök július végén ismertette reformjavaslatát, amely szerint a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárát az általánosan érvényes 65 évre emelnék, a korkedvezményes nyugdíjazást pedig - a jelenlegi 25 helyett - 35 év szolgálati időhöz kötik, azzal a kiegészítéssel, hogy akik 65 éves koruk előtt vonulnak nyugállományba, azoknak minden hiányzó szolgálati évért két százalékot levonnak a nyugdíjából.

A nyugdíj összegét is csökkenteni akarja a bukaresti kormány, az utolsó öt év nettó bérének 70 százalékára. A kormányfő szerint éppenséggel az veszélyezteti az igazságügyi rendszer működését, hogy a bírák és ügyészek kétharmada jelenleg "szakmai érettsége teljében", 48 évesen korkedvezménnyel nyugdíjba vonul. Erre ösztönzi őket ugyanis az, hogy az igazságügyi rendszerből kilépők nyugdíja jelenleg megegyezik utolsó nettó bérükkel.

Romániában a bírák és ügyészek főleg állami költségvetésből - nem a befizetett járulékokból - fedezett különnyugdíjának átlaga havi 25 ezer lejre (megközelítőleg 2 millió forint) rúg.

